Cochabamba tiene más industrias, pero pequeñas

Alberto Rivera. Sociólogo de Ceres

Contamos con una multitud de estudios sobre el sector industrial en cada departamento, en busca de su localización territorial, que es lo que me anima. Decidí realizar unas aproximaciones sucesivas al conocimiento de las industrias cochabambinas con objeto de discutir uno de los proyectos estratégicos, como es el Parque Industrial Santiváñez. Para ello, decidí ver qué decían los datos de los medidores de electricidad, primero a nivel del eje de ciudades principales y luego de Cochabamba en particular. Gracias a las autoridades de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (Elfec) puedo sustentar con datos una verdad de perogrullo que todo el mundo sabe, que el país mayormente tiene industrias medianas y pequeñas. ¿Por qué me ocupo de esto tan trivial? Porque primero las quiero contar y luego saber territorialmente dónde están localizadas. Dejo a los especialistas que se ocupen de las características productivas, aportes al PIB y demás indicadores económicos.

En una conversación casual, el ingeniero Yudín Pozo, de Elfec, dijo que si se leen bien los datos nacionales de clientes de empresas de electricidad del país, se verá que Cochabamba tiene más industrias que las otras dos ciudades grandes. Comprobé su afirmación con el gráfico Nº 1.

Cochabamba tiene casi 8.000 clientes industriales (52,54 por ciento); La Paz, 3.900 (25,81 por ciento) y Santa Cruz, 3.270 (21,66 por ciento). Cochabamba tiene 766 industrias más que las otras dos juntas. La diferencia, por supuesto, está en la cantidad de megavatios hora (MWh) de consumo (gráfico 2).

Está claro que las industrias en La Paz y Cochabamba son medianas y pequeñas por el consumo entre 22 y 24 MWh. En Santa Cruz, en tanto, las pocas industrias son grandes y consumen más del doble de las anteriores. Las empresas de electricidad del país tienen tres tipos de clientes por el nivel de consumo, a) domiciliario, b) general, cualquier actividad de la clasificación internacional uniforme de las Naciones Unidas y c) industrial, que alude a la manufactura que se basa en la transformación física y química de materiales y componentes en productos nuevos que se fabrican en domicilios o con máquinas (Elfec 2017).

En el gráfico 3 se observa que las tarifas promedio (en bolivianos) son ligeramente más caras en La Paz y más bajas en Santa Cruz como apoyo estatal a este sector. Cochabamba produce el 62,17 por ciento de la energía nacional. Ése es uno de nuestros potenciales de crecimiento.

