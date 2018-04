Codesur correrá con parte de gastos de traslados en ecuestres

El director del Comité Organizador de los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 (Codesur), Juan Manuel Chevarría, aseguró ayer que con el Comité Ejecutivo de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) se determinó que este primer ente corra con parte de los gastos de traslado de los caballos, desde el lugar de origen hasta Cochabamba y viceversa.

“Hemos llegado a un acuerdo y como Comité Organizador vamos a colaborar en el traslado de los caballos. De una situación crítica pasamos a una mejor y varios comités olímpicos aseguraron su participación”, explicó Chevarría.

Respecto al tipo de traslado, inicialmente estaba previsto que cada Comité Olímpico corra con el traslado desde su país de origen hasta el aeropuerto Jorge Wilstermann. Desde este punto y hasta la EMSE, Codesur se haría cargo de llevarlos. Lo mismo pasaría con el retorno.

Bajo esta nueva figura, Codesur entabló negociaciones con las aerolíneas Transporte Aéreo Militar (TAM) y Transporte Aéreo Boliviano (TAB) para el traslado en sus vuelos chárter de hasta ocho caballos. El costo de cada vuelo es de 67 mil dólares, siendo un porcentaje (aún en negociación) el que Codesur cubrirá para garantizar la disciplina.

“En muchos caso el traslado de los caballos es muy caro, hicimos gestiones para poder traerlos y con precios muy asequibles”, resaltó Chevarría.

El porcentaje restante del costo de los vuelos chárter desde la ciudad de origen hasta Cochabamba y viceverse lo cubrirá cada Comité Olímpico nacional.

Además de la principal preocupación, que era el traslado de los caballos hasta Cochabamba y por el brote de la gripe equina en Argentina, enfermedad que podría generar contagio en Cochabamba, el director de Codesur dejó de lado cualquier especulación y garantizó la disputa de la disciplina, aquella que se llevará a cabo en el picadero de la Escuela de Sargentos del Ejército (EMSE), en Tarata, y que se competirá en las modalidades de salto y adiestramiento.

GRIPE EQUINA NO ENTRAÑA RIESGO

El brote de gripe equina en Argentina no es motivo de preocupación para los XI Juegos Suramericanos, pese a que varios clubes suspendieron actividades para evitar que el mal se propague.

“Es una información de la federación (argentina) a los clubes. Existe en los caballos de carrera y no a los de salto. Esto no afecta a Cochabamba, no hay nada parado. No se cerraron las fronteras ni nada. La complicación está en llegar a Cochabamba, pero la influenza nada que ver”, indicó Justo Albarracín, dirigente ecuestre de Argentina.