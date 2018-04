Colegiales de Santa Cruz estuvieron en el simulacro de la ONU

Tres son del colegio Emprendedor. Alistan e invitan al Bolmun Cie 2018 de este colegio para el 10, 11 y 12 de mayo.

Tres jóvenes de la promoción del Colegio Emprendedor estuvieron en Nueva York participando de un simulacro de la ONU, debatiendo sobre temas de interés mundial, consensuando y dejando prevalecer la diplomacia en comunión con delegados de 80 países.

César Terán, Gabriel Aban y Simón Issa han sido parte del modelo de las Naciones Unidas para Bolivia (Bolmun) en muchas versiones en el pasado y esta vez cruzaron las fronteras y en perfecto inglés, participaron del encuentro, pero ya no a escala nacional, sino internacional. Fueron cuatro días de debate, cada uno de largas sesiones de 12 horas.

Los bolivianos fueron parte de las mesas que tocaron los temas de la crisis humanitaria en Siria, el aborto infantil, los derechos de las mujeres y la promoción de nuevas formas de energía renovable. Los jóvenes cruceños del Emprendedor no fueron los únicos, también acudieron chicos de los colegios De La Sierra y del International. “Participar te va a cambiar la vida, no vas a pensar como antes”, manifestaron después de contar su experiencia y de invitar a otros jóvenes a participar del Bolmun Cie a realizarse los días 10, 11 y 12 de mayo, en instalaciones del Colegio Internacional Emprendedor (c/Suárez Arana No. 203).

En Santa Cruz, no todos los colegios tienen su propio modelo de Naciones Unidas, pero cualquiera puede participar de la versión del Emprendedor, previa capacitación. Incluso están pensando incluir a colegios fiscales para que tengan un acceso más económico y puedan vivir esta experiencia.

El costo para participar es de Bs 230 y lo pueden hacer desde primero de secundaria hasta la promoción. César, Gabriel y Simón están dando capacitaciones a los que se inscriban. El evento será el 10, 11 y 12 de mayo.

