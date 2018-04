Comerciantes de La Ramada entran en huelga y en vigilia

La concejala de UCS Rhea Borda pidió al ejecutivo municipal que dé seguridad a los gendarmes en el traslado de mercados

Igor Ruiz Zelada

Cuando todo parecía una taza de leche en el proceso previo del reordenamiento, resurgió esta semana la protesta de los gremiales de La Ramada. El turno ayer fue de los comerciantes al mando de Jaime Flores, que nuevamente salieron a las calles a protestar contra la Alcaldía, aduciendo que fueron burlados pues no hay diálogo con las autoridades competentes, por lo que decidieron formar el primer piquete de huelga de hambre, de 100 personas, y otro grupo similar hará vigilia en la plaza del Palacio de Justicia.

Sin embargo, en el ejecutivo municipal, el secretario de Comunicación, Jorge Landívar, aseguró que sí hubo reuniones de coordinación para el traslado del 30 de abril, asegurando que se trata de una pelea entre las asociaciones de Flores, de Jesús Cahuana y de Róger Labardens.

Medidas de hecho

Unos 3.000 comerciantes tomaron las calles del centro de la ciudad, partiendo de la avenida Grigotá, exigiendo que la Alcaldía no se burle de ellos y que llame a coordinar a los verdaderos dirigentes. “Hemos enviado un recurso de inconstitucionalidad abstracta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en contra de la Ley 136, por ello nos quedaremos en vigilia y en huelga de hambre alrededor del Palacio de Justicia hasta ser escuchados, pues aunque apoyamos el reordenamiento, no queremos ser objeto de abusos de parte de la Alcaldía”, dijo Flores.

Al finalizar la tarde, los manifestantes realizaron un bloqueo esporádico de una hora en la rotonda del Cristo, para luego regresar al Palacio de Justicia.Por su parte, Jorge Landívar, refirió que estas medidas obedecen a intereses personales de los dirigentes. “Este es un problema de asociaciones gremiales porque se han quitado socios que aportan económicamente. Con respecto a los acuerdos de diálogo, los comerciantes fueron atendidos en Parques y Jardines, donde quedaron en presentar la lista de sus asociaciones y a continuación sostener una reunión entre las tres federaciones de gremiales, de Cahuana, de Labardens y de Flores, a la que no quiso asistir Labardens”, aclaró.

Inseguridad

Sorpresivamente, Rhea Borda, concejala suplente de Johnny Fernández, que también es jefe de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), mediante un pronunciamiento escrito hizo conocer su desacuerdo por la forma en que la comuna está exponiendo a los gendarmes y a otros funcionarios en el traslado de los comerciantes informales de los mercados, en especial de Los Pozos, donde se llevaron la peor parte en una refriega con los cachivacheros. “Quiero aclarar que no me estoy desmarcando del proceso, pues apoyo el ordenamiento de los mercados, solo me interesa que se garantice la seguridad de los funcionarios municipales”, refirió.Su colega Rómel Pórcel indicó que la presidenta del Concejo, Angélica Sosa, ha pedido expresamente al comandante de la Policía, Alfonso Siles, que los uniformados acompañen a los gendarmes en las tareas de traslado en los mercados.

La controversia

Amparo

Los comerciantes de La Ramada esperan el resultado del recurso de inconstitucionalidad abstracto que han presentado al TCP contra el artículo 6 de la Ley 136 de Política Municipal Integral de Abastecimiento y Servicios de 2015.

Preocupación

Mediante un pronunciamiento de seis incisos, la concejala Rhea Borda ha pedido a la comuna que garantice la seguridad física a los gendarmes y demás funcionarios durante el proceso de traslado de gremiales de Los Pozos.

