Confirman un muerto en el aterrizaje de emergencia de un avión en Filadelfia

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de EEUU informó este martes de la muerte de un pasajero de un avión procedente de Nueva York que se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en Filadelfia, después de que reventara su motor izquierdo en pleno vuelo, reseñó EFE.

La junta, encargada de investigar el accidente, no dio más detalles sobre la víctima, aunque testigos del incidente relataron a la cadena NBC que una mujer resultó herida muy grave al ser parcialmente aspirada por una ventana rota del aparato debido a la pérdida violenta de la presión en la cabina.

La nave, que aterrizó finalmente a las 11.30 hora local (15.30 GMT), supuestamente perdió la presión dentro de la cabina después de que una pieza procedente del motor que reventó golpeara y rompiera la ventanillas junto a la que se encontraba la víctima.

What a flight! Made it!! Still here!! #southwest #flight1380 pic.twitter.com/Cx2mqoXVzY

— Joe Marcus (@joeasaprap) 17 de abril de 2018