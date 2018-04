Congreso de la FBF: Prevén que reunión no tendrá quorum

CARLOS RIBERA Y CLIVER ROCHA, DIRIGENTES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DE FÚTBOL, EN UNA REUNIÓN.

El Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), programado para el 10 de abril en Santa Cruz, donde se elegirá al nuevo Comité Ejecutivo, tiene vientos adversos y algunos dirigentes del balompié nacional prevén que “no se logrará el quorum reglamentario” para prolongar el mandato del titular interino Carlos Ribera. Así informaron fuentes que prefirieron mantener su nombre en el anonimato.

Asimismo, explicaron que el propósito de una parte de los delegados de los clubes ligueros y de las asociaciones es “no presentarse en la reunión”, para postergar las elecciones.

Las fuentes prefirieron no expresar cuáles son los clubes o las asociaciones que no se presentarán en el Congreso, pero “existe esa fuerte corriente”.

Sin embargo, esta postura no deja de ser una posibilidad, porque el Comité Electoral solicitó la lista de los 28 delegados que sean parte del Congreso, además de considerar los recaudos necesarios para instalar la reunión a las 10:00 en uno de los salones del Hotel Los Tajibos de Santa Cruz.

CARLOS RIBERA El titular interino de la FBF, Carlos Ribera, informó que el Ejecutivo realizó la convocatoria para que el 10 de abril se elija al nuevo presidente.

Incluso propuso que los medios de comunicación tengan un lugar en el Congreso para que puedan registrar “todo lo que se realice”.

Sin embargo, el directivo explicó que existen dos caminos para que no se lleven adelante las elecciones. “No hay elecciones si no viene la gente de FIFA y que no exista quorum”.

Fuente: Opinión