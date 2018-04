Conoce a los clasificados a semis en la Fiesta Sudamericana de la Juventud

Estos son los equipos que las disputarán en Sub 13 masculino, Sub 14 femenino y Sub 16 femenino.

Se confirmaron los encuentros semifinales de la Fiesta Sudamericana de la Juventud, luego de disputarse la quinta y última fecha de la fase de grupos, del certamen que reune a 30 equipos de las 10 Asociaciones Miembro de la CONMEBOL.

SUB 14 FEMENINA

Grupo A: Santander (Colombia) y Región del Maule (Chile)

Grupo B: Guaraní Fortuna (Paraguay) Puerto Cabello (Venezuela)

Semis (miércoles 4)

Santander vs. Puerto Cabello

Guaraní Fortuna vs. Región del Maule

SUB 16 FEMENINA

Grupo A: Juan Arango (Venezuela) y Palmirense (Uruguay)

Grupo B: Sao Paulo (Brasil) y Gauchitos Pilarica (Argentina)

Semis (miércoles 4)

Sao Paulo vs. Palmirense

Juan Arango vs. Gauchitos Pilarica

SUB 13 MASCULINO

Grupo A: Antioquia (Colombia) e Internacional (Brasil)

Grupo B: Vélez (Argentina) y Liga Sanducera (Uruguay)

Semis (miércoles 4)

Vélez vs. Internacional

Antioquia vs. Liga Sanducera

UN EJEMPLO PARA LOS JÓVENES#CentralFOX | Deyna Castellanos estuvo en Paraguay junto a las promesas del fútbol sudamericanohttps://t.co/UHJ1EKr72y — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 2 de abril de 2018

Fuente: foxsports.com.ar