Conozca qué debe hacer cuando es víctima de robo de un celular

En el departamento, el robo de celulares es uno de los delitos más frecuentes que sufre la población y también es parte de las cifras negras, porque la gente no está acostumbrada a denunciar. Esta situación conlleva grandes riesgos, según indicó la dirección departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Según la Autoridad de Telecomunicación y Transportes (ATT) cada día, en promedio, los delincuentes roban 517 dispositivos móviles en el país, los cuales son “flasheados” para ser comercializados en diferentes puntos de las principales ciudades.

El director departamental de la Felcc, Jhonny Corrales, recomendó que tras ser víctima de robo de un teléfono móvil se debe denunciar el hecho ante instancias policiales y a la empresa de telefonía móvil respectiva, ya que el aparato puede ser utilizado con fines delictivos.

“El riesgo que corren las personas que no denuncian es que el celular puede caer en manos de personas que puedan utilizarlo para cometer otros delitos”, indicó la autoridad.

Asimismo, explicó que una vez que la víctima hace la denuncia ante la Felcc, en primera instancia se procede a tomar sus declaraciones para esclarecer el hecho delictivo. Posteriormente, la unidad policial solicitará requerimientos fiscales para acceder al código del aparto robado y al extracto de las últimas llamadas de la línea telefónica. Finalmente, el investigador asignado al caso realizará un rastrillaje del hecho para tener más pistas del delito y poder dar con el o los implicados.

“Si no denuncian a la Policía, la misma no tendrá conocimiento del hecho y no realizará ninguna actividad investigativa (…), muchas veces hacen flashear el dispositivo para usarlo”, agregó Corrales.

Según la Felcc, en el departamento las horas donde se registran más robos de celulares son entre las 12:00 a 13:00 y de 18:00 a 20:00, ya que son horarios donde la gente sale de sus fuentes laborales.

El modus operandi de los delincuentes es robar utilizando una motocicleta o un automóvil blanco.

Víctimas

Una víctima de robo, Natalia Dávalos, relató que hace dos años le sustrajeron su teléfono móvil en la ciclovía, cuando paseaba con su prima y su sobrino. “El que nos robó los celulares estaba drogado, salió de las yerbas (…), quizá nuestro error fue no denunciar ante la Policía en ese momento, esperamos mucho tiempo. Denunciamos horas después, pero siento que tampoco sirvió de mucho”, agregó.

Otro afectado, Daniel Burgoa, mencionó que hace años un antisocial utilizando un arma blanca le robó su celular en inmediaciones de El Prado. Dijo que: “La Policía me llamó días después de la denuncia y me dijeron que habían agarrado a un sujeto que robaba en El Prado. Me dijeron que lo identifique y apunté a uno que se parecía bastante, pero entre los celulares recuperados no estaba el mío”, añadió.

Yésica Zambrana indicó que le robaron su teléfono móvil en inmediaciones del puente Cobija. “Se trataba de una pareja de jóvenes que me asaltaron con un arma blanca. Jamás se me ocurrió denunciar a la Policía, parece caso perdido. Si las cosas grandes no pueden solucionar, menos un celular”, agregó.

TESTIMONIOS