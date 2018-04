“Cuando empecé a salir con Óscar tuve que vivir a escondidas”

Alejandra ArnezAlejandra Arnez

Se volvió a dar una oportunidad en el amor, pese a que eso le significó ser mal vista por la sociedad, y hasta por su familia. La presentadora de Factor X Ximena Zalzer (34), fiel a su estilo, le contó a Sociales&Escenas que ahora vive a plenitud su idilio con Óscar Parada Ortiz (26), con quien lleva más de dos años de relación; se casará este 18 de agosto.

Quito Velasco, Gastón Serrano, Marco Gutiérrez y Daniel Ghetti, diseñadores de Papingo Maminga, son sus aliados para los preparativos de la boda, que tendrá 200 invitados.

¿Estás lista para casarte de nuevo?

Pero por supuesto que sí. Ahora estoy más segura que nunca. La primera vez que me casé llegué a sentir muchas inseguridades porque estaba saliendo de la casa de mis padres para vivir una vida en pareja, que no tenía idea cómo iba a resultar. Ahora ya sé qué es lo que necesita un matrimonio, ya sé lo que no quiero en mi vida, lo que estoy buscando y lo que para mí vale la pena.

¿Te tomaron por sorpresa?

No tanto. Desde el año pasado Óscar quería pedirme la mano, pero por mi trabajo no se pudo.

La pedida de mano fue de ensueño…

Fue muy romántica, mejor de lo que esperaba. Óscar es muy romántico y cuidó cada detalle para que todo quede perfecto. Reunió a un grupo de amigos, que tenemos en común, para que le ayuden a despistarme y hacerme creer que estábamos asistiendo a una cena cualquiera, pero cuando apareció arrodillado ante mí, con el anillo en la mano, fue una gran sorpresa.

¿Qué significó para vos ese momento?

Significó volver a pensar en un futuro al lado de una persona que amo por el solo hecho de su existencia. Óscar supo enamorarme, entenderme y ayudarme de la manera que siempre imaginé.

¿El inicio de tu relación con él fue complicado?

Lastimosamente la sociedad fue muy cruel. Cuando empezamos a salir tuve que vivir a escondidas como si hubiera hecho algo malo. En los lugares públicos la gente me miraba mal e incluso en la calle una señora esperaba verme salir con él tomada de la mano como si estuviera con un hombre casado. Antes de que le comente a mi familia sobre mi relación le mandaron unas fotos, en las que me mostraban con mi pareja en un boliche. Al principio, tuve rechazo de mi familia, muchos amigos me dieron la espalda y hasta hoy recibo críticas en las redes sociales solo por la diferencia de edad.

¿Cómo tomó tu familia el compromiso?

Mi mamá, que al comienzo se opuso a mi relación, se mostró contenta. Los demás se pusieron felices. Mi familia ama a Óscar, quien, además de ganarse mi corazón, supo encajar también con mis seres queridos.

La gente en redes sociales te dice que sos una ‘asaltacunas’…

Sí, pero para el amor no hay edad. No me estoy metiendo con alguien prohibido. Óscar y yo somos personas solteras, trabajadoras, respetuosas de nuestras familias; y lo más importante, nos amamos.

¿Te sirvió tu rebeldía?

Claro que sí. La gente me dice “rebelde” porque dejé de vivir en un matrimonio donde el amor de pareja se acabó, porque mi futuro esposo es menor que yo y porque lucho por lo que quiero. Andrés (exesposo) es el mejor padre que le pude dar a Ema, pero nosotros como pareja no funcionamos. No quería que mi hija viviera en un hogar de mentiras o viéndome llorar de infelicidad, como sé que muchas mujeres de nuestra sociedad lo hacen.

¿Cómo se llevan Óscar y Ema?

Para Ema, Óscar es ese amigo con el que puede cumplir sus aventuras; y lo mejor, es que él sabe respetar el rol de Andrés (papá), con quien se lleva muy bien.

¿Cómo sobrelleva Óscar el que seás una figura pública?

Aunque Óscar es una persona de bajo perfil y es muy tímida, creo que lidia con todo muy bien. Prueba de ello es que cuando pasa por el canal para dejarme alguna ensalada, porque sabe que mis grabaciones en el set son hasta muy tarde, me espera pacientemente hasta que termine mi trabajo.

¿Cómo van los preparativos de la boda?

Muy bien. Quito Velasco se encargará de la decoración. La boda será en la Fexpocruz, pero aún estamos viendo en qué salón. Vamos a invitar a unas 200 personas. Mi vestido será creado por los diseñadores Marcos Gutiérrez y Daniel Ghetti, de la firma Papingo Maminga.

¿Ya tienen su nido de amor?

Aún no, tenemos varias cosas para definir y elegir nuestro hogar. Por ejemplo, yo estoy acostumbrada a vivir en departamento y Óscar quisiera una casa grande con patio.

¿Has pensado en tener más hijos?

Mi sueño es que Dios me bendiga con un par más, pero el embarazo para mí es riesgoso, ya que tengo una enfermedad que me hizo sufrir varias pérdidas. Ya les contaré cuando esté en espera.

Fuente: sociales.com.bo