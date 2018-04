De La Hoya confirmó el combate entre Lucas Matthysse y Manny Pacquiao

El argentino Lucas Matthysse chocará contra el filipino el próximo 14 de julio en Kuala Lumpur, Malasia, por el título welter de la AMB.

Así lo confirmó en su cuenta de twitter Oscar De La Hoya.

Signed, sealed, and delivered: Proud to officially announce that WBA welterweight world champion @MatthysseLucas will put his title on the line against @mannypacquiao in Kuala Lumpur, Malyasia on Saturday night July 14 (US time).

— Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 2 de abril de 2018