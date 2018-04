Destacan fallo histórico y ven que es momento de replantear extradición

Los familiares de las víctimas de octubre de 2003 respiraron aliviados ayer tras conocerse el veredicto que declaró responsables de muertes extrajudiciales al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, en el juicio civil que se desarrolló en la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida, EEUU.

En puertas de la corte, Teofilo Baltazar Cerro, familiar de una de las víctimas, dijo que “después de muchos años de luchar por justicia para nuestros familiares y el pueblo de Bolivia, celebramos esta histórica victoria. Quince años después de que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron de la justicia, finalmente les pedimos cuentas por la masacre que ordenaron contra nuestra gente”.

Por su parte, Eloy Rojas Mamani, otro demandante, dijo que “el jurado estuvo a favor de nuestra evidencia. Esta tragedia no la podían tapar los abogados con un dedo”.

En tanto, en La Paz las reacciones no se dejaron esperar. El presidente de la Asociación de Familiares Caídos en Octubre, Patricio Quispe, dijo que se encuentran satisfechos por la sentencia y agradeció a todas las instituciones que colaboraron. “Lo hemos encontrado a Sánchez de Lozada donde él pensaba que no iba a ser alcanzado. La sentencia es clara y no hay vuelta atrás”, mencionó. Quispe explicó que, debido a un convenio interno entre las víctimas, el dinero de la indemnización será repartido entre familiares de las 64 víctimas.

En la misma línea, el abogado de las víctimas en Bolivia, Rogelio Mayta, dijo que la sentencia es un “precedente mundial” y aseguró que el juez James J. Cohn no podrá cambiar la sentencia.

“Es un triunfo total, absoluto, porque hemos ido a buscar a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín, donde creían que eran inalcanzables y un tribunal, cuya imparcialidad no se puede cuestionar, ha dicho que son culpables de la masacre”, afirmó Mayta.

El jurista afirmó que en adelante será responsabilidad del Gobierno hacer las gestiones para lograr la extradición de Goni y el exministro, ya que su tarea fue el juicio civil que ya tuvo un resultado positivo.

“El Gobierno debe evaluar si es que de alguna manera le pueda servir y utilizar, pero eso ya no es responsabilidad nuestra, nosotros hemos seguido la acción que podíamos realizar”, explicó.

Oficialismo y oposición

El presidente Evo Morales, a través de su cuenta de Twitter, expresó su respeto y admiración por la firmeza de las víctimas que siguieron el proceso contra el expresidente.

Asimismo, el ministro de Justicia, Héctor Arce, dijo que la justicia “independiente” de EEUU falló contra los expresidentes y “¿qué dirán ahora en su defensa quienes cuestionaron a la justicia boliviana y no se sometieron a la misma?”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que el veredicto del jurado da “muchos argumentos para replantear la extradición” de Sánchez de Lozada y de Sánchez Berzaín. “Está demostrando que hubo muertos, que esos muertos los provocó alguien y por eso hay personas que deben indemnizar económicamente a las familias”.

Por otra parte, el dirigente opositor Samuel Doria Medina dijo que con el fallo “se ha hecho justicia” y pidió que sea “la misma que debemos hacer con todos los gobernantes que violan los derechos humanos y que desconocen la Constitución”.

OPINIONES

“Esta sentencia es un procedente continental e inclusive mundial de que un presidente democráticamente elegido no puede reprimir violentamente con uso de armamento a población civil, porque eso lo constituye en violador de derechos humanos”. Rogelio Mayta. Abogado de las víctimas “La sentencia civil está demostrando que hubo muertos y que los provocó alguien y por eso hay personas que deben indemnizar económicamente a las familias, es un juicio civil y no penal, sin duda, pero el origen del juicio civil es el genocidio”. Carlos Romero. Ministro de Gobierno “Alteños tuvieron que buscar afuera la justicia que nunca obtuvieron en Bolivia. Un resarcimiento económico por la vía civil, si se consolida, es un pequeño acto de justicia, que debe recordar a todos que ésta a veces tarda, pero siempre llega”. @tutoquiroga – Jorge Tuto Quiroga

DATOS

El Mallku celebra fallo pero duda de extradición. Felipe Quispe dijo que no espera que el fallo de ayer abra las puertas para una extradición y pero que si “fuera un Mamani o un Condori, ya estaría en Bolivia”.

Defensor dice que el fallo hace justicia. El defensor del Pueblo, David Tezanos, dijo que la sentencia por Octubre Negro “es una fecha de importancia histórica y que debe quedar como una enseñanza para nuestros hijos”.

Exministro de Goni: Se hizo justicia. El exministro de Gobierno de Goni, Víctor Hugo Canelas, dijo que la decisión del jurado de Fort Lauderdale, en Estados Unidos debe ser tomada como la victoria del pueblo ante el rey.

COR de El Alto pedirá agilizar extradición. El ejecutivo de la Central Obrero Regional (COR) El Alto, Eliseo Suxo, afirmó que se solicitará audiencia con el canciller Fernando Huanacuni, para pedirle que agilice el trámite de extradición de Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín.

Destacan el aporte de abogados de EEUU. Las víctimas destacaron el aporte de los abogados norteamericanos que impulsaron el juicio, entre ellos a Thomas Becker, artífice de la demanda civil.

OPINIÓN

Maricruz Zalles. Investigadora social

El veredicto da una sensación de justicia

Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín fueron declarados culpables por los hechos de la Guerra del Gas por el jurado de la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida, Estados Unidos. Este veredicto fue dado 15 años después de los hechos.

En octubre de 2003, la ciudad de El Alto se convirtió en una zona de guerra. Ese mes murieron muchas personas y otros cientos quedaron heridos por proyectiles de bala. Los militares se enfrentaron a la población civil y, para llegar a esto, los uniformados necesitaban la orden de un mando superior.

Los responsables fueron señalados: Goni y Sánchez Berzaín.

Para los familiares de los fallecidos en Octubre Negro fue un gran avance el que se haya instalado un juicio civil en Estados Unidos. El sentar en el banquillo de acusados a un Goni demacrado mostró una pequeña luz de esperanza. Como es evidente, esta acción no devolverá a los muertos, pero se cumplirá uno de los dichos post Guerra del Gas: ni olvido ni perdón, ¡justicia!

Los demandantes, nueve familiares de ocho fallecidos, serán los que obtengan los 10 millones de dólares como resarcimiento por ejecuciones extrajudiciales, si esto se confirma y no hay cambios en la sentencia a realizarse los primeros días de mayo. Este veredicto genera una sensación de justicia; aunque todos los familiares de los 68 muertos no sean indemnizados, ni Goni ni Sánchez Berzaín sean extraditados, ni enviados a la cárcel…

Sin embargo, que un jurado “imparcial” haya dictado un veredicto de culpabilidad es un triunfo para las víctimas. Habrá que esperar a la sentencia oficial antes de cantar victoria.