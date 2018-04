Diputado Quispe lleva huevos para que Fiscalía se anime a detenerlo

El diputado Rafael Quispe se presentó este martes en la Fiscalía de La Paz y dijo que está dispuesto a ir a la cárcel.

El diputado llevó un maple de huevos para los fiscales. Foto cortesía Patricia Rojas.

El diputado Rafael Quispe se presentó este martes en la Fiscalía de La Paz, llevando una docena de huevos de gallina, para que las autoridades del Ministerio Público se animen a encarcelarlo.

Indicó que, en el marco del juicio que le sigue Felipe Huanca por acoso político, el pasado jueves se emitió una orden de aprehensión en su contra. Aseveró que el sábado se presentó a la Policía, pero no quisieron detenerlo.

Señaló que no es la primera vez que la Fiscalía pide en audiencia su aprehensión, pero no su captura no se ejecuta. Dijo que los fiscales son “machitos” para pedir su detención, pero no así para cumplirla.

“Por si les falta esto lo que ponen las gallinas, entonces le voy a dejar como regalo, porque ya es intolerante que no ejecuten el mandamiento de aprehensión”, manifestó al presentarse en la Fiscalía para que se ejecute su detención.

Quispe dijo que su único delito fue denunciar la corrupción y que, por esa causa, está dispuesto a ser encarcelado en Chonchocoro y que incluso los pongan al lado del avezado delincuente Oti, quien fue trasladado de Palmasola por su peligrosidad.

Erbol / La Paz