Dirigentes de la Conalcam hacen coro a Evo y plantean que diplomático de EEUU sea expulsado

Por las sospechas de conspiración e injerencia política contra el Gobierno de Evo Morales.

Dirigentes de Conalcam plantean que diplomático de EEUU sea expulsado

Henry Nina, Jacinto Herrera y Segundina Flores, de la Conalcam. Fotos: ERBOL.

Dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) plantearon este jueves que el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Bruce Williamson, sea expulsado del país por las sospechas de conspiración e injerencia política contra el Gobierno.

La reacción de los dirigentes surgió después de que el presidente Evo Morales aseveró que Williamson está en “andanzas conspirativas”, y que se está tomando tiempo para decidir sobre la situación del diplomático en el país.

La ejecutivo de la Confederación de Mujeres “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, dijo que “ese tipo de personas (en referencia a Williamson) no queremos en el país, queremos personas que trabajen para nuestro país y no en contra”.

Flores manifestó a ERBOL que el Encargado de Negocios “debe ser cambiado de inmediato”. Agregó que Williamson “debe irse” por conspirar, dañar la dignidad y entrometerse.

El Encargado de Negocios fue criticado por el oficialismo por mantener reuniones con personas como el alcalde de Cochabamba, José María Leyes, y el rector de la UMSA, Waldo Albarracín.

El ejecutivo de la Confederación de Interculturales, Henry Nina, manifestó que el presidente tiene mucha razón en este tema y que en Bolivia no se puede permitir injerencias, especialmente de Estados Unidos.

“Si en Bolivia se sospecha que hay una intromisión, una injerencia, hay que nomás expulsar del nuestro país, porque vivimos en paz y tranquilidad y con esa democracia e igualdad de todos los ciudadanos bolivianos”, dijo Nina.

El ejecutivo de la Confederación de Campesinos, Jacinto Herrera, criticó a Williamson, porque debería gestionar la cooperación entre los países, pero se reúne con autoridades políticas de oposición.

“Vamos a plantear de que si no está trabajando para la población boliviana, si no está trabajando para coadyuvar y cooperar en Bolivia, no nos sirve de nada, entonces es mejor que se vaya”, manifestó.

Herrera indicó que no sirve una diplomacia que venga al país para hacer “pelear entre bolivianos”, en lugar de cooperar.

Los dirigentes anunciaron que se planteará la expulsión de Williamson en el próximo encuentro de la Conalcam, que se reúne el primer martes de cada mes.

Erbol / La Paz