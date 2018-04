Donald Trump: “Nuestro país está siendo robado”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido al Congreso que apruebe la legislación destinada a poner freno al flujo de inmigrantes ilegales procedente de México.

“El Congreso debe aprobar inmediatamente la legislación sobre la frontera, usar la ‘opción nuclear’ si hace falta para detener el flujo masivo de drogas y personas. […]¡Actúa ahora mismo, Congreso, nuestro país está siendo robado!”,

…Congress must immediately pass Border Legislation, use Nuclear Option if necessary, to stop the massive inflow of Drugs and People. Border Patrol Agents (and ICE) are GREAT, but the weak Dem laws don’t allow them to do their job. Act now Congress, our country is being stolen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump)