Dorado denuncia corrupción por parte del Ministerio de Salud en licitación de Telemedicina

El Diputado Luis Felipe Dorado denunció en conferencia de prensa las irregularidades que existieron en la licitación pública CUCE: 14-0046-00-439591-1-1 gestión 2014, venta y puesta en marcha del proyecto de “Telemedicina” por una cifra de 93.264.000,00, misma que fue adjudicada por la Empresa ITTI Bolivia S.A. registrada en FUNDEMPRESA a nombre de Jorge Eduardo Terrazas Callisperis, médico que operó al Presidente Evo Morales.

El legislador informó que realizará una investigación fidedigna y transparente a través de Peticiones de Informe Escritos al Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y a la Contraloría General del Estado para conocer a profundidad las irregularidades existentes en el proceso de adjudicación, ya que, uno de los requisitos mínimos era contar con experiencia mínima de 3 años en el mercado y ser representante de una franquicia, cabe resaltar que la empresa ITTI Bolivia S.A. no contaba con los requisitos necesarios para la adjudicación y que solo era vendedor y distribuidor de la Empresa ADM GLOBAL TELEMEDIC INC y no así representante de dicha empresa.

El Asambleísta de Cochabamba, Mario Orellana fue quien realizó las investigaciones dentro de sus atribuciones hasta la fecha, y con el apoyo del Diputado Luis Felipe Dorado continúan con el trabajo fiscalizador para desenmascarar los actos de corrupción dentro de las instituciones del gobierno.