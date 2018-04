Dos Santos: “He sido humillado por este entrenador”

El jugador de Nacional Potosí indicó que, si bien está arrepentido de agredir a Edgardo Malvestitti, su reacción fue porque se siente perseguido por el argentino. Puede ser suspendido de seis meses a un año.

Después de un par de horas del hecho que marcó el partido entre Sport Boys y Nacional Potosí, el brasileño Thiago dos Santos aseguró que está arrepentido por haber agredido a su entrenador, Edgardo Malvestitti, pero indicó que es “humillado” y “perseguido” por el argentino. Puede ser suspendido de seis meses a un año, todo dependerá del informe que eleve el árbitro Carlos García.

Dos Santos indicó que Malvestitti tiene un problema con él. “Estoy siendo perseguido, humillado por este entrenador. Mi actitud fue mala, me arrepiento de lo que hice”, remarcó el brasileño a Red Uno, antes de iniciar su viaje de retorno a Potosí. “Desde hace tiempo que me tiene ahí, como si yo no tuviera ni una historia. Estoy en Bolivia hace tres años y medio, nunca pasé por situaciones así”, dijo Dos Santos.

El jugador agredió al técnico cuando lo sustituyó en el primer tiempo de la derrota ante el Toro (4-0). “No estoy diciendo que no tenga que salir de un partido si estoy jugando mal, el entrenador es el que manda, pero no creo que estaba haciendo un mal partido y si él me sacó fue a propósito, no para hacer bien al equipo”, remarcó el mediocampista, con pasado en Oriente y Sport Boys.

“Yo encaré eso (la situación) como una humillación, pero la actitud que tomé no justifica”, hizo hincapié Thiago. Además, resaltó que Malvestitti no lo hizo jugar ante el Fluminense –por la Copa Sudamericana- siendo consciente de que conoce el fútbol de su país de origen. “Pone a tres que no conocen (los refuerzos que llegaron), sabiendo que yo conozco el fútbol brasileño”, agregó.

Se conoce extraoficialmente de que la incomodidad no solo es de Thiago, sino también de otros profesionales. “Son cosas que no son solo conmigo”, indicó el jugador, afirmando lo que se viene rumoreando hace bastante tiempo. Ahora debe esperar el informe sobre su castigo, que lo puede dejar sin jugar al fútbol lo que resta del año.

