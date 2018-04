Dos Santos: “No quiero ver a Malvestitti”

El brasileño aseguró que no buscará tener contacto con su exentrenador, pues el daño que le ocasionó es “grande”, perdió su trabajo. Además, remarcó que se equivocó, pero que tenía molestia acumulada.

Sereno y pausado, así respondió el jugador brasileño Thiago dos Santos a dos días de haber agredido a su ahora exentrenador, Edgardo Malvestitti, por una “acumulación de cosas”, que venían sucediendo en su relación laboral. Si bien está arrepentido porque “le costó” su trabajo, prefiere no hablar ni ver al argentino. Se alista para dejar Potosí, ya que le rescindieron su contrato y ahora espera conocer su sanción.

Thiago, ya pasaron dos días desde su reacción, que dio la vuelta al mundo. ¿Qué se le pasa por la cabeza en estos momentos?

Ya pasó, ya es página pasada. Estoy con mi cabeza más tranquila, más serena y analizando mi actitud, pero arrepentido de lo que hice, me costó mi trabajo.

¿Hubo un hecho puntual que detonó en su reacción?

No, solo hubo una acumulación de cosas que yo tenía guardadas. No solo fue la reacción que tuve en ese primer tiempo, exploté por anteriores situaciones, pero tuve esa actitud equivocada. Ahora él (Malvestitti) sale diciendo que no entiende por qué mi reacción, es obvio que dirá eso, como si yo fuera un loco. Todos los que lo conocen saben que es una mala persona, hace enemistad, donde va le cierran las puertas.

Cuando ambos estaban en Oriente, usted como jugador y él como ayudante de campo era igual

Específicamente no, pero sí sentía que el trato era diferente en Oriente, pero como era ayudante de campo, no tenía mucho poder. Sí me sentía discriminado por él, no sé si porque soy brasileño (…). Yo solo trabajaba.

¿Logró conversar con Malvestitti después de ese tenso suceso?

No he tenido contacto con él, ni quiero tenerlo. No quiero ver a Malvestitti por todo lo que me hizo, no solo a mí, sino a varios jugadores. Nadie tiene el pecho para decirlo como yo lo estoy diciendo

¿Lo despidieron?

Ayer (martes) tuvimos una reunión con la dirigencia, hemos llegado a un acuerdo para rescindir mi contrato. Me dejaron las puertas abiertas para que pueda volver si es que no me dan una sanción grande. Fue un buen acuerdo porque me llevo bien con ellos, desde que llegué a Nacional me gané el cariño y el respeto de todos.

¿Tuvo apoyo de sus compañeros?

Mis compañeros, sobre todo con los que tenía más contacto como Martín Galaín, Wílder Salazar, Harold Reina, Christian Chilo y otros, me han respaldado. Además, se mostraron tristes porque yo tengo que irme. Soy un jugador alegre, que hago reír a todos, se sentirá mi partida, pero la vida sigue. Ojalá que cumplan con sus objetivos que nos trazamos al inicio

Será complicada la despedida…

Sinceramente aún no he sentido todo lo que está pasando, seguro pasará cuando me esté yendo de Potosí. Tener que dejar amigos, gente que me quería. Voy a estar un tiempo en Santa Cruz porque tengo un negocio y a mi novia, después me iré a mi ciudad, Río de Janeiro, ya que el profe no me dejó disfrutar de mi ciudad, ahora lo haré junto a mi familia. Espero que vengan mejores días…

¿Qué será de Thiago?

Voy a ver qué haré, dónde voy a jugar. Además, que tengo que esperar la sanción que seguramente me van a dar. No soy una persona mala, espero que tomen en cuenta mi historial, siempre respeté a los árbitros, a los dirigentes y a las personas en general

¿Cuál es el mensaje para sus seguidores?

Al pueblo boliviano tengo que pedirle disculpas, a los niños y a las personas porque me equivoqué con mi actitud, no se la aconsejo a nadie (la reacción que tuvo), ya que el único perjudicado es uno mismo. A las personas que me están apoyando les agradezco, el cariño es lo más lindo.

