Drama de los niños quemados: sólo 12 camas en el Hospital del Niño para 600 afectados al año en La Paz

Durante los primeros meses de vida, el bebé suele ser un sujeto pasivo y puede ser quemado durante el baño o la toma de alimentos, pero cuando el niño comienza a gatear o a caminar la frecuencia de estos accidentes aumenta exponencialmente.

Los niños pequeños deben estar fuera de la cocina mientras se prepara la comida; si ello es imposible, las ollas deben estar en las hornillas más cercanas a la pared para evitar que el niño las alcance y las voltee sobre su cara. Foto ilustrativa.

Sarah Martínez

La Paz, 2 de abril (Brújula Digital-ANF).- Hace unos días el país conoció el horroroso caso de una madre que quemó a su hijo con agua caliente en la ciudad de El Alto. El niño, de siete años, fue castigado por no haber ayudado en tareas de la casa e incluso después de haber sufrido las quemaduras tuvo que seguir trabajando con su mamá. Fue solo cuando una tía llegó al domicilio y se percató de la situación, llevó al niño a un hospital.

Sólo al Hospital del Niño llegan cada año unos 600 niños quemados, tres cuartos de los cuales (unos 450), sufren quemaduras graves. Los casos de quemaduras intencionales, como el mencionado de El Alto, son una minoría, mientras la mayoría son incidentes domésticos. Chicos y chicas que se acercan a la hornilla de la cocina y se vuelcan la olla de la sopa en la cara, chicos y chicas que se meten a la tina con agua hirviendo, sin esperar a que se enfríe, chicos y chicas que se electrocutan, etc. Es un drama para el que los recursos materiales y humanos del país son absolutamente insuficientes.

A pesar de tener un sistema de salud precario en las ciudades, y más aún en el área rural, donde no existen hospitales que puedan asistir a este tipo de pacientes, la trabajadora social del Hospital del Niño de la ciudad de La Paz, Fresia Saravia, comentó que por lo menos ese centro hospitalario cuenta con cirujanos plásticos, licenciadas en enfermería, psicólogos y trabajadoras sociales para trabajar a favor de estos niños.

Pero las carencias son enormes. “Tenemos 12 camas en el hospital del niño y los 365 días del año, esa sala está llena. Es más, colapsa muchas veces y debo meter a pacientes a otras salas, porque ya no me alcanza el espacio físico. Es algo que se puede evitar, se puede prevenir” informó Saravia.

En el año 2017 se registraron 598 casos de niños quemados solo en este nosocomio. El 32% son por quemaduras por agua caliente (191 niños), el 25% (150) es a causa del fuego o pirotecnia, el 16% (96 menores) por causa de electricidad u otro tipo de quemaduras; un 27% (161) que representan a quemaduras leves.

Hasta fines de marzo pasado se registraron 64 nuevos casos de niños quemados, donde el 25% de los pacientes presentan quemaduras y corrosiones en múltiples regiones del cuerpo ocasionadas en su mayoría por contacto de agua caliente, según el Sistema de Información de registro de atención clínica de este lugar.

Durante los primeros meses de vida, el bebé suele ser un sujeto pasivo y puede ser quemado durante el baño o la toma de alimentos, pero cuando el niño comienza a gatear o a caminar la frecuencia de estos accidentes aumenta exponencialmente. Es por ello que Saravia recomienda que desde el nacimiento, los padres sean prudentes para evitar una quemadura de cualquier origen ya que este tipo de accidentes pueden ocasionar graves secuelas funcionales, psicológicas y estéticas y hasta en algunas ocasiones, provocar la muerte del niño o niña.

Costos y seguro universal

El impacto social y económico para un niño quemado junto a su familia es grande ya que en su mayoría son personas del área rural o de bajos recursos.

El tiempo de internación de un quemado es prolongado, según el registro de atención médica del Hospital del Niño es relativamente usual que un menor esté hasta cuatro meses internado y que los retornos al hospital para nuevas operaciones y tratamientos sean frecuentes.

El encargado del área de quemados en el Hospital del Niño, Rafael Romero, cirujano plástico estético y reconstructivo, explicó que el costo del tratamiento para niños quemados varía. “Algunos pueden solo necesitar curaciones y van evolucionando favorablemente, hay algunos que necesitan injertos, por ejemplo, a veces no hay ya suficiente piel de donde sacar entonces hay que esperar que esa piel revitalice de nuevo y hacer el injerto y así varias veces”, expresó. La operación es compleja y larga: primero se retira piel sana y luego se injerta en los lugares quemados.

El Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) cubre prestaciones de niños y niñas desde su nacimiento hasta los cinco años de edad, aunque no siempre es aplicado. Elva Mamani contó que el SUMI no cubre la quemadura que su hija de pocas semanas tuvo a causa de un accidente automovilístico. No ha podido pagar nada de la deuda.

“Nos hemos accidentado con mi marido en el minibús, mi hija ha rodado con el minibús y el vapor le ha quemado su cabecita. Vamos dos días acá y ya mi cuenta es de 2.000 y algo bolivianos y no tengo para pagar, no he comido nada”, dijo Elva.

Además, todos los niños mayores a cinco años ya no están cubiertos con el seguro. Los chicos y chicas quemados deben pasar por un largo proceso que incluye la evaluación de la quemadura de acuerdo al porcentaje de superficie corporal quemada, la catalogación de la superficie del cuerpo afectada y, de acuerdo a ello, recibir el tipo de nutrición, líquidos de reposición y sedaciones necesarias implican cifras inimaginables de cuentas por pagar.

Por ejemplo, una sedación cuesta 180 bolivianos, tres veces a la semana suma 720 y por cuatro meses los padres del paciente deben pagar 11.520 bolivianos. Los laboratorios de control suman otro tanto, las curaciones, lo que incluye vendas, gazas, antibióticos y así las cifras se van sumando por el tiempo de estadía de cada paciente.

Existen cuentas de hasta 60.000 bolivianos que muchas veces han sido pagadas gracias a las campañas que día a día el departamento de trabajo social realiza para cubrir estos gastos.

Quemaduras intencionales

El cirujano Romero comentó que existen casos de maltrato infantil, con quemaduras intencionales.

“Ya hemos conocido el caso de El Alto. Ha habido casos de maltrato por quemaduras; mayormente en los glúteos cuando los hacen sentar a los niños en agua caliente porque se portan mal, en esos casos hacemos que intervenga el departamento de trabajo social, el departamento de medicina legal, la Defensoría de la Niñez” dijo el especialista.

Es importante determinar las características de las quemaduras, se investiga las versiones de los implicados”, explicó.

Si bien los casos de maltrato con quemaduras no son tan frecuentes, es vital que las autoridades puedan tomar acciones y evitar que se sumen más de estas situaciones.

Nota secundaria

Tareas de prevención, imprescindibles para reducir los casos

La Paz, 2 de abril (Brújula Digital-ANF).- Trabajadores en salud preparan para este mes una feria que tiene como objetivo principal dar información a la población sobre cómo se puede evitar los accidentes domésticos, informó la encargada de la Unidad de Comunicación del Hospital del Niño, Andrea Padilla.

Por ejemplo, los niños pequeños deben estar fuera de la cocina mientras se prepara la comida; si ello es imposible, las ollas deben estar en las hornillas más cercanas a la pared y no hacia la cocina, para evitar que el niño las alcance y las voltee sobre su cara y cuerpo.

En cuanto a productos químicos e inflamables, deben estar a una altura inaccesible a los niños o bien en armarios cerrados con llave.

Se debe recordar a los papás que las secuelas tanto físicas como psicológicas en los niños quemados pueden ser muy graves.

Habitaciones de uso común

“Se debe tomar en cuenta la calidad de vida de mis pacientes, la mayoría es del área rural, tiene habitaciones de uso múltiple, cocina, comedor, absolutamente todo en un solo cuarto, entonces condiciona así muchos accidentes a los niños pequeños, pero yo pienso que con todas las precariedades, si vale el término en la que viven todas estas familias, se tendrían que tomar ciertos recaudos, la mayoría de estos accidentes no debieron suceder porque con ciertos cuidados básicos se pueden evitar” contó Fresia Saravia, la trabajadora social del Hospital del Niño de la ciudad de La Paz.

Sobre la población de niños más grandes, las causas de quemaduras se dan en su mayoría por manipulación de elementos como la gasolina, el alcohol u otras sustancias inflamables.

“Tengo una familia que se ha quemado entera porque estaban haciendo la ofrenda a la Pachamama (Madre Tierra) y no han podido controlar el tema del alcohol, se han quemado todos. Ésta como cinco meses internada acá la guagua, se ha quemado el papá y su hermana, el fuego se propaga y es fatal”, indicó Saravia. (ANF)