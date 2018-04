Economistas Caballero y Rodriguez coinciden que es una locura hablar de un incremento salarial del 15%

Para los economistas Teofilo Caballero y Gary Rodriguez hablar de un incremento salarial del 15% no solo es una locura, es un despropósito que pone en riesgo el empleo formal.

Teofilo Caballero asegura que se deben tomar en cuenta datos real de la inflación para poder definir el incremento, ya que es indudable que debe haber un incremento.

Así mismo si se sigue asfixiando a las empresas habrá desempleo y por ende la tasa de desempleo tiende a aumentar, no nos olvidemos que el año pasado se cerraron 511 que en su mayoría no pudieron sostener los gastos de operación y los beneficios sociales de sus trabajadores.

Hoy hay 200 mil personas que están buscando empleo, por eso es que se debe cuidar ese empleo formal, un incremento entre el 3 y 5% es lo más adecuado.

Por su parte Gary Rodriguez coincide en que hay la necesidad de cuidar la economia de los generadores de empleo formal, esto pasa por tener un incremento salarial por encima de la inflación.

Este escenario de hoy no es el mismo de los años anteriores, debemos tomar en cuenta que no todas as empresas crecieron de manera igual, por lo que el salario debe ser proporcional al inflación ya que existe una desaceleración del incremento de la economía.

Fuente: Que no me pierda, Red UNO