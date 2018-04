Edward Zenteno afirma que se declaró inocente ante la Conmebol

Contraria a la información que llegó en días pasados desde Luque, Paraguay, el capitán de Wilstermann, Edward Zenteno, a su llegada ayer al aeropuerto cochabambino, dijo que se declaró inocente y que ingirió involuntariamente la ingenamina detectada en su muestra de orina, en el partido que disputaron los rojos contra Vasco Da Gama la noche del 14 de febrero, por la tercera fase de la Copa Libertadores de América en Río de Janeiro,Brasil.

“Sólo fue un descargo que hicimos, nada más. No sé cuál será la respuesta, el descargo que hicimos fue que soy inocente, nada más. El médico también dijo algo, pregúntenle a él”, sólo atinó a decir el capitán del cuadro aviador al momento de retirarse rápidamente del aeropuerto Jorge Wilstermann.

El jugador llegó a Cochabamba junto al médico del club, Luis Montaño, y el galeno de la selección boliviana, Fabián Pacheco, al promediar las 19:20, con quienes preparó la defensa de su caso para presentarse ante la Unidad Disciplinaria de la Conmebol.

Al respecto, el médico Luis Montaño manifestó únicamente que presentaron los descargos correspondientes y que esperarán el fallo de la Unidad Disciplinaria del ente regulador del fútbol sudamericano, sin brindar muchos detalles al respecto.

“Se presentó los descargos correspondientes para este caso, sólo queda esperar el informe que emita el Tribunal de Disciplina, no brindaré más detalles para no entorpecer la decisión de ese tribunal. En los siguientes, días se convocará a una conferencia de prensa para brindar todos los detalles sobre este tema. No sabemos la fecha del fallo”, sostuvo Montaño.

El médico aviador se abstuvo de responder las interrogantes sobre cuáles fueron las declaraciones del capitán ante la Conmebol, y tampoco supo responder si el cuerpo médico del club tenía o no conocimiento sobre el consumo del producto en cuestión por parte del jugador.

Hasta la fecha, no existe una sanción oficial hacia el futbolista, lo que hace presumir que el director técnico Álvaro Guillermo Peña podrá considerarlo en el equipo titular para el encuentro que disputará Wilstermann este fin de semana frente a Oriente Petrolero en Santa Cruz, por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga.

Niega responsabilidad

Fabián Pacheco, médico de la Verde, reconoció que al jugador (Zenteno), junto a todos los seleccionados que fueron citados por el entrenador Mauricio Soria, se le suministro en 2016 el energizante que ahora está prohibido por la Agencia Mundial Antidoping (AMA); sin embargo, deslindó responsabilidad sobre el caso.

“A mí no me citaron, yo fui para aclarar lo que pasó. Considero que no hubo mala fe por parte del jugador (por Zenteno), creo que el jugador cometió un error al consumir un medicamento que en 2016 era permitido y en 2017 ya no, incluso él fue al control doping en 2016 en el partido frente a Perú y no salió positivo”, declaró el galeno.

Al final de la intervención, Pacheco señaló que la responsabilidad del galeno termina después de la desconcentración de la selección nacional y que en los clubes también deberían tener mayor control con los futbolistas, para evitar que den positivo en los controles de dopaje.

2016 Zenteno fue al doping. Según Pacheco, Edward Zenteno fue al control doping en el partido contra Perú, por las Eliminatorias, y no salió positivo.

CRISTHIAN MACHADO JUGARÁ CONDICIONADO ANTE ORIENTE

El volante de contención Cristhian Machado se encuentra actualmente con cuatro tarjetas amarillas (desde hace cuatro encuentros) y, de conseguir la quinta cartulina este fin de semana, cuando el Rojo enfrente a Oriente Petrolero, se perderá el clásico cochabambino que se disputará el domingo 15 de abril en el estadio Municipal de Sacaba, por la fecha 12 del torneo Apertura (15:00).

El jugador se convirtió en una ficha importante en el equipo dirigido por Álvaro Peña, ya que de los 14 partidos que jugó Wilstermann, cuatro en la Copa y 10 en la Liga, en 13 fue titular y en un cotejo (de Liga) ingresó en los últimos 30 minutos, contra Destroyers, en la fecha dos del certamen, por priorizar los partidos de la Copa Libertadores.

Además, sólo fue sustituido en dos ocasiones, en la jornada cuatro cuando enfrentó a Oriente Petrolero y en la séptima contra Real Potosí, en el primero jugó 66 minutos y en el segundo 60’.

En los 14 partidos que el jugador Cristhian Machado disputó hasta la fecha, el volante ya sumó 1.146 minutos, lo que lo deja como uno de los jugadores que más encuentros disputó con la camiseta de Wilstermann esta gestión, considerando ambos campeonatos.