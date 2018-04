Edwin Castellanos dice que ahora dedica su vida a Dios

Asegura que en la actualidad dedica su vida a Dios

El exalcalde de Cochabamba, Edwin Castellanos reapareció y habló con noticieros “Al Día” de diferentes temáticas. Entre ellas el video que lo registró conduciendo en estado de ebriedad.

“Pido disculpas a la población, porque nadie debe conducir en estado de ebriedad”, agregó.

Reapareció señalando que no está de acuerdo en que se lo inmiscuya en el caso de los audios que comprometen al fiscal del distrito de Cochabamba, presionando a otros fiscales con relación al puede caído. Sostiene que no cometió delito alguno, ya que se contrato a una empresa para la construcción, por lo tanto es esta la que debe responder y no su persona.

Fuente: redbolivision.tv.bo