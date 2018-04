El 34% de los delitos en el país se denunciaron en Santa Cruz

Santa Cruz de la Sierra es la ciudad de Bolivia donde más delitos se reportaron durante 2017. De acuerdo con un informe aún preliminar del Observatorio de Seguridad Ciudadana, en esta urbe ocurrieron al menos el 34% de los ilícitos más frecuentes en todo el país: 17.247 de 50.309.

El Ministerio de Gobierno presentó estos datos en la Alcaldía de La Paz hace unos días. Estos evidencian que la ciudad paceña está segunda en la lista; aun así, estrictamente en cifras, está muy por debajo de Santa Cruz, que no sólo está a la cabeza a nivel general, sino también en casi todos los delitos frecuentes (ver infografía).

Esto ocurre sobre todo en lo que se refiere a violencia intrafamiliar, a los delitos contra la libertad sexual y contra las personas (como lesiones graves y leves).

Uno de los últimos casos de violencia intrafamiliar, el cual se tipificó como intento de feminicidio, fue la golpiza que le dio un militar a su pareja. El hecho se difundió por redes sociales y medios de prensa; de acuerdo con la denuncia de la víctima, las agresiones eran continuas y desde hace un tiempo. Después de un proceso ágil el agresor fue sometido a una audiencia y enviado a prisión con detención preventiva.

Por otro lado, hace menos de un mes en Santa Cruz se produjo una violación seguida de feminicidio en plena vía pública, cuando una mujer fue atacada por un desconocido.

Elvira Condori Chura iba hacia su trabajo y de pronto recibió un golpe de Luis Alberto Zucaré, quien la abusó sexualmente y la mató golpeándola en la cabeza con una piedra. Luego se supo que Condori no fue su única víctima. El hombre había violado a por lo menos otras dos mujeres en las mismas circunstancias.

Pero el panorama de inseguridad en Santa Cruz no es reciente, sino que viene de hace años. En 2014 el Observatorio de Seguridad Ciudadana ya la identificaba como la ciudad más insegura en Bolivia, donde se dan desde grandes atracos y ajustes de cuentas por negocios ligados al narcotráfico hasta robos comunes.

Un recuento de hechos delictivos difundidos por la prensa en 2017 permite recordar casos como el atraco a Eurochronos, al carro blindado de Brinks, la ejecución de un hombre en el cuarto anillo, el asesinato de un pez gordo del narcotráfico, como era Jorge Rafaat, en plena ciudad. Otro narco brasileño asesinado en una avenida el mes de abril, etcétera.

Es posible que la tendencia se repita este año. Datos del primer trimestre del Ministerio Público ponen a Santa Cruz entre los primeros puestos de los casos registrados. En el caso de feminicidios está a la cabeza junto a La Paz (con nueve hechos cada uno, hubo 37 en el país). También lo está en cuanto a violaciones a menores de edad.

En una reciente publicación de un medio local el experto en seguridad y defensa Samuel Montaño dijo que Santa Cruz tiene un mayor índice de inseguridad porque es el departamento más grande y pujante del país. “Los delincuentes van donde hay dinero”.

Esta afirmación se respalda cuando se observa que Santa Cruz baja considerablemente de posición al momento de comparar la cantidad de delitos con la cantidad de población.

Es entonces cuando El Alto aparece en el primer lugar al hablar de la tasa de homicidios por cada 10.000 habitantes. Le toca a Cobija si se trata de delitos contra las personas, o contra la libertad sexual o contra la propiedad. Y Potosí está arriba si se habla de violencia intrafamiliar. Es decir que, en parte, en Santa Cruz resalta más la delincuencia porque hay mayor cantidad de población.

Por otro lado, sigue como principal detonante de la inseguridad ciudadana el consumo de alcohol, una problemática frecuente en Bolivia. En 2014 la dependencia alcohólica de los universitarios bolivianos era la más alta entre los cuatro países andinos: Bolivia, Ecuador, Colombia y Perú.

En general la delincuencia baja, pero sube en ciertos casos

En general la cantidad de delitos reportados a la Policía Boliviana en todo el país bajó en los últimos cuatro años. Sin embargo, en algunos hechos específicos los delitos subieron, como en violencia intrafamiliar y en los delitos contra la libertad sexual.

De acuerdo con datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, en 2014 la Policía recibió 103.441 denuncias de delitos. En 2015 la cifra bajó a 98.566, al año siguiente a 94.352 y al siguiente, que ya es 2017, a 92.110.

Los hechos de tránsito bajaron, también lo hicieron los delitos contra la propiedad. Lo mismo pasó con las lesiones contra las personas. Pero en cuanto a violencia intrafamiliar la situación cambia.

Si en 2014 hubo 32.939 casos, el año pasado fueron 33.485. En los delitos sexuales, como lo son las violaciones, en 2017 se registró la mayor cantidad de los últimos cuatro años.

Las cifras coinciden en parte con el informe que recientemente dio el Ministerio Público en relación con los 10 delitos más denunciados en Bolivia. Según esta institución, el primero es la violencia intrafamiliar, con el 24,8%. Detrás viene el robo, lesiones graves y leves, estafa, hurto, homicidio o lesiones gravísimas en hechos de tránsito, robo agravado, las amenazas, la conducción peligrosa de vehículos y por último la violación.

Esos 10 ilícitos constituyen el 67% de todos los delitos denunciados a la Fiscalía en 2017.

No obstante, estas cifras representan sólo aquellos hechos que se denunciaron. Existe una “cifra negra”, que son aquellos delitos que no se denuncian y no se llegan a conocer. Se estima que este dato desconocido por las autoridades y la sociedad en general en algunos casos puede ser mayor del dato de los casos que sí se conocen.

Otros datos

Armas.- En Bolivia se registraron 26.124 armas de fuego de uso civil durante el periodo de registro voluntario que realizó el Ministerio de Gobierno en 2017.

En 2012 se indicó que Bolivia ocupaba uno de los últimos puestos en tenencia de armas de fuego en población civil entre los países de América Latina. Drogas.- En el país se consume gran cantidad de alcohol, pero el consumo de drogas es ínfimo.

Fuente: www.paginasiete.bo