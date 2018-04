El 46% de los bolivianos carece de vivienda propia, según estudio

El 46 por ciento de la población boliviana no cuenta con una casa propia y una importante cantidad de ésta (40 por ciento) se encuentra insatisfecha con el lugar donde vive. Esa fue una de las conclusiones a las que llegó el Censo de la Construcción del Observatorio Urbano (OBU) de la Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz).

El estudio, basado en 901 encuestas realizadas en el área urbana de las tres ciudades del eje troncal de Bolivia, devela también que Cochabamba es la que registra el mayor déficit habitacional e insatisfacción con la vivienda. Pese a ello, también es la que tiene menor intención de compra inmobiliaria con relación a Santa Cruz y La Paz.

Además, el 40 por ciento de la población del eje troncal de Bolivia no está satisfecha con su vivienda actual, pero, según el estudio, pretende comprar una nueva vivienda en los próximos tres años. Ese pensamiento está en el 51 por ciento de la población encuestada de las ciudades de Santa Cruz y La Paz y en el 36 por ciento de los cochabambinos.

La recesión económica del país, según el estudio, incide en estos indicadores, puesto que el 24 por ciento de la población del eje troncal prefiere no comprar una nueva casa por temor a que su trabajo o ingresos no sean estables, mientras que 23 por ciento “teme que la situación económica del país no ande bien”.

A decir del gerente de Cadecocruz, Javier Arze, el empresariado y los inversionistas también tienen la sensación de inestabilidad económica, por lo que analizan “con mayor cautela los nuevos emprendimientos”, pero, además, señala que el sector público tampoco ha realizado la inversión que debiera a raíz de la desaceleración económica.

Sin embargo, el presidente de dicha institución, Víctor Hugo Suárez, considera que el hecho de que el 45 por ciento de la población boliviana no cuente con casa propia es un indicador que incentiva al sector constructor a seguir creciendo pese a la desaceleración económica.

El censo también demostró que el 54 por ciento de la población que cuenta con una casa propia la ha adquirido hace al menos 15 años y, en caso de vender ese inmueble, lo haría a un precio oscilante entre 60 mil y 80 mil dólares. El 55 por ciento de la población cruceña cuenta con una vivienda, al igual que el 51 por ciento de la población paceña y el 45 por ciento de la cochabambina.

26% DE CASAS FUERON CON CRÉDITO

El 26 por ciento de la población que cuenta con una vivienda la adquirió a través de un crédito bancario de aproximadamente 30 mil dólares a 10 años plazo, lo que implica una cuota mensual de al menos 300 dólares.

Bajo esta modalidad, La Paz ocupa el primer lugar con un 34 por ciento, seguido de Cochabamba con un 24 por ciento y Santa Cruz con 21 por ciento.

En caso de necesidad de vender la vivienda, la mayoría de los bolivianos pediría un precio que oscila entre los 60 mil y 80 mil dólares.

3,5 MILLONES DE M2 EN CONSTRUCCIÓN EN EL PAÍS

El censo elaborado entre el 5 de octubre de 2017 y el 23 de febrero de 2018 en el eje troncal identificó que en el país existen 3.499.699 metros cuadrados (m2) en proceso de construcción. Santa Cruz ocupa el primer lugar con 1.408.328 m2, seguido de La Paz con 1.188.436 y Cochabamba con 902.935.

El análisis realizado en Santa Cruz indica que los emprendimientos correspondientes al sector privado alcanzan a 1,2 millones de m2 en 1.545 obras, mientras que el sector público registra 129.351 en 42 obras. Sin embargo, la totalidad de las edificaciones de 2017 (cuando se hizo el censo) (1.408.328 m2) representan un decrecimiento del 19 por ciento con relación a 2016, cuando se registró 1.737.794 m2 metros construidos.

Pese al decrecimiento en el sector, el Gerente de Cadecoruz destaca la labor de la banca que, a través del crédito de vivienda social (que ofrece tasas de interés de 5,5 y 6,5 por ciento a plazo fijo), coadyuva a la toma de decisiones de invertir en construcción, actividad que, a su vez, genera aproximadamente 460 mil empleos directos y 1,4 millones de indirectos a nivel nacional.

EMPRESARIOS BOLIVIANOS PIDEN CAMBIO DE NORMAS

El sector de la construcción en Bolivia ha solicitado en reiteradas oportunidades al Gobierno nacional la modificación de algunas normas que limitan a las empresas bolivianas a formar parte de importantes proyectos de Estado.

Javier Arze dijo que el 80 por ciento de los proyectos licitados por el Estado está en manos de empresas extranjeras, lo que conlleva a que los recursos que éstas obtienen salen fuera del país y no sean invertidos en Bolivia, algo que él califica como peligroso.

Además, el Gerente de Cadecocruz señala que el Gobierno debe dar al sector constructor las herramientas para competir con las firmas extranjeras.

A manera de ejemplo, citó los proyectos licitados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), a los cuales un 50 o 60 por ciento de las empresas bolivianos no se pueden presentar porque la estatal petrolera no acepta pólizas de seguro, pues solamente admite boletas de garantía.

“La universalización de garantías, incluyendo pólizas de seguro, es algo importante que lo planteamos desde 2014”, dijo Arze.