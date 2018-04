El 78% de empresas británicas tienen brecha salarial machista

El 78% de las compañías británicas con más de 250 trabajadores tiene una brecha salarial favorable a los hombres, informó este miércoles (04.04.2018) la Comisión para la Igualdad y Derechos Humanos (EHRC).

El dato se conoce cuando faltan unas horas para que concluya esta medianoche el plazo límite establecido por el Gobierno británico para que estas grandes empresas nacionales, un total de 9.000, hagan pública la diferencia de sueldos entre hombres y mujeres. La medida se implementó con el objetivo de erradicar esta injusticia y que aquellas empresas que no cumplan con esta exigencia podrían afrontar sanciones.

En concreto, de las 8.874 firmas que habían remitido esa información antes de las 7.00 GMT, un 78% mostró una brecha salarial por género favorable a los varones, el 14% a favor de las mujeres y el 8% restante indicó no tener ninguna diferencia salarial por sexos.

En un artículo divulgado este mismo miércoles en el diario británico “The Telegraph”, la primera ministra británica, Theresa May, prometió erradicar las “apremiantes injusticias que manchan nuestra sociedad, una de las cuales es la brecha salarial”. “Hace cien años, algunas mujeres ganaron el derecho a votar”, recordó la política conservadora para confesar que, pese a los progresos registrados en los últimos años, todavía hay “grandes injusticias” que continúan paralizando el avance de las trabajadoras.

Posibles multas

May consideró “esencial” poner fin a esas diferencias y apuntó que, al divulgar los datos financieros de las empresas nacionales, se logrará “que las organizaciones ya no tengan dónde esconderse”. También instó a los accionistas de las compañías a que se deshagan de “estereotipos anticuados”.

La EHRC informó de que, inicialmente, se pondrá en contacto “de manera informal” con aquellas empresas que no cumplan con el plazo límite establecido para difundir los datos.

No obstante, la EHRC advirtió de que esas firmas podrían afrontar “sanciones sin límites y ser procesadas” si no cumplen con la ley. “Esto no es opcional, se trata de la legislación y adoptaremos todas las medidas legales contra las empresas que no hayan publicado (los datos)”, afirmó Rebecca Hilsenrath, consejera delegada de la comisión. (efe)

