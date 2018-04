El Bayern de Múnich no cede y deja fuera al Sevilla

Empate a cero en Alemania en un encuentro disputado que se resuelve gracias al resultado de la ida (1-2)

El Sevilla no logró dar la vuelta a la eliminatoria en el Allianz Arena de Alemania y el Bayern de Múnich logró el pase a las semifinales en un partido que no pasó del empate a cero. En la ida, el equipo alemán venció 2-1 al conjunto de Montella y se agarró a ese buen resultado para plantear un partido serio, con un equipo en el que Heynckes apenas hizo cambios y que se resolvió en favor del conjunto bávaro. El Sevilla, que por momentos llegó a comprometer a su rival, no fue capaz, sin embargo, de perforar la portería de Ulreich y no llegó ni siquiera a acariciar la remontada.

Fuente: elpais.com