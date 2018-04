El catedrático discriminador dijo la verdad

Richard Arispe Carrasco

Puede que sea el único que defienda al catedrático Juan Carlos Herrera que arremetió de manera iracunda contra los estudiantes morenianos que no entendieron sobre quienes despotricaba tan efusivamente. ¿Acaso en Santa Cruz no sabemos que todas las instituciones dependientes del gobierno nacional no han sido tomadas por personas llegadas del interior del país?,¿ acaso no sabemos que en las instituciones públicas es donde se detectan miles de hechos de corrupción que después no son investigados?

Todos los funcionarios públicos responden a grupos de poder dependientes del masismo, allí en esas pegas están simpatizantes, partidarios amarraguatos y tira sacos del proceso de cambio, el MAS coloca gente leal al partido pero no a gente eficiente y honesta. Es como si no existiera gente preparada y calificada nacidas en Santa Cruz. En síntesis el masismo ha repetido lo que los neoliberales hacían en su momento, “masacre blanca” para poner a sus bases. Voto cautivo y material para usar en manifestaciones y banderazos infructuosos.

“Collas de m…. nos roban”, “collas asaltantes y ladrones que roban a los cambas”. Racismo, discriminación, claro que sí, por donde se lo vea, el catedrático cabó su propia tumba y en su lápida dirá, “Aquí yace el imbécil hijo no reconocido de Trump”. No era la forma, no es el modo de impartir enseñanza superior y por ello Herrera será quemado en la hoguera y seguro recibirá una sanción ejemplarizadora para que nadie ose “mirar” a las instituciones públicas, ponga en duda como se selecciona ese selecto personal azul y también como se administra la plata de todos.

Herrera también habló de ladrones y de corrupción, algo no ajeno a la actual administración de gobierno, hay que ser ciegos para no darse cuenta que el discriminador en el fondo dijo la verdad, aunque lamentablemente falló en la forma y por ello deberá pagar por no estar preparado para el cargo que ostentaba.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco