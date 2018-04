El cierre de las tiendas de Toys ‘R’ Us representa un enorme problema para una comunidad de Nueva Jersey

Toys ‘R’ US Inc. reveló que planea despedir a 1,159 empleados en Wayne a partir de mayo, según el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey. Esta situación amenaza con afectar las finanzas de la ciudad, que cuenta con la máxima calificación (AAA), según dice la analista de Moody’s Investor Service Susanne Siebel en un informe publicado a finales del mes pasado. Ella dijo que no está claro si la sede quedará vacante, lo que podría reducir su valor estimado, o si se revenderá.