El ‘déjà vu’ no es lo que creías: un estudio determina en qué consiste de verdad

Foto: iStock.

Desde los que creen en la reencarnación y en las vidas pasadas hasta los que piensan en sueños cargados de premoniciones sospechosas, las teorías sobre los conocidos como ‘déjà vu’ (“ya visto”, en francés) corren como la pólvora por las conversaciones de grupos de amigos y en los foros de Internet. Hasta Hollywood le ha dedicado un largometraje. La Universidad Estatal de Colorado ha realizado un estudio para llegar a una explicación definitiva sobre este tema tan enigmático. Un equipo de psicólogos recreó este extraño fenómeno en sujetos humanos cuyos resultados se publicaron en la revista de la Universidad.

Anne Cleary, psicóloga cognitiva, es una de las pocas científicas en el mundo que lleva estudiando desde hace varios años esta rareza perceptiva. En concreto, desde que leyó el libro de Alan S. Brown, ‘The Déjà Vu Experience’. Cleary ha llegado a una conclusión: el ‘déjà vu’ es precisamente eso, tan solo un sentido de la memoria que se percibe como real pero que no lo es.

Este particular y confuso fenómeno de la memoria puede ocurrir cuando alguien encuentra una situación muy similar a otra en la que ya ha estado anteriormente pero que es incapaz de recordar. “No podemos recordar conscientemente la escena anterior, pero nuestros cerebros reconocen la similitud”, afirmó Cleary. “Esa información surge como la sensación inquietante de que hemos estado allí antes pero no podemos precisar cuando ni por qué”, concluyó.

La psicóloga cognitiva compara este fenómeno con la sensación en el habla de ‘tener algo en la punta de la lengua’ pero no saber qué. Los investigadores se refieren a este tipo de sensaciones mentales como “metamemóricas”, es decir, aquellas que reflejan un grado de conciencia subjetiva de nuestros propios recuerdos. Otro ejemplo asociado, como indica Cleary en ‘Sciene Daily’, es la conocida como familiaridad, en la que ves una cara que te suena fuera de contexto pero no puedes ubicarla. “Mi hipótesis de trabajo es que el ‘déjà vu’ es una manifestación particular del efecto de familiaridad”, argumentó. “Sentir una situación como cercana cuando no debería ser así, y esa es la razón por la que parezca tan impresionante o sorprendente”.

Incluso los científicos muy escépticos me dijeron: “¿Tienes alguna explicación de por qué me pasa esto?”

Pero muchas veces el fenómeno viene acompañado de una sensación de premonición. En estos casos, el ‘déjà vu’ no se reduciría solamente a un efecto de la memoria. El neurólogo Wilder Penfield redactó un estudio en 1950 en el que sometió a sus pacientes a una serie de estímulos cerebrales. Un paciente informó haber sentido un ‘déjà vu’ y Penfield documentó sentidos concurrentes de premonición asociados. Evidentemente, Cleary leyó el estudio de Penfield, a lo que agregó que la memoria humana está adaptada para predecir el futuro, como un ‘sexto sentido’ encaminado a garantizar la supervivencia.

Para llegar a estas conclusiones, se crearon escenarios de realidad virtual utilizando el popular videojuego ‘Sims Virtual World’. Compusieron escenas, como un depósito de chatarra o un jardín. Mientras estaban inmersos en la realidad virtual, se les pidió a los participantes que informaran si estaban experimentando el ‘déjà vu’. Los sujetos eran más propensos a tenerlo en situaciones antes vistas que en las que no.

Esto… Me suena, pero no sé de qué. (iStock)

Para estudiar el sentido de premonición, Cleary creó escenas de vídeo dinámicas en las que el participante pasaba por una serie de giros. Más tarde, se movieron a través de escenas espacialmente mapeadas para inducir el ‘déjà vu’ y en el último momento se les preguntó cuál debería ser el último giro. Entonces, les cuestionaron si lo estaban sintiendo. La mitad de los encuestados sintió una fuerte premonición. Sin embargo, no estaban del todo seguros de que fuera correcta.

“Creo que la razón por la cual la gente presenta teorías psíquicas sobre el ‘déjà vu’ es por su alto grado de misterio y rareza”, concluyó Cleary. “Incluso los científicos muy escépticos a la hora de creer en vidas pasadas me dijeron: ‘¿Tienes alguna explicación de por qué me pasa esto?'”. La gente busca explicaciones en diferentes lugares. Si eres un científico, estás buscando la razón de por qué acabas de tener esta experiencia tan extraña”.

Fuente: elconfidencial.com