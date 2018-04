El escándalo de Facebook pone en alerta a China, pendiente del inminente avance de la inteligencia artificial

Las compañías tecnológicas chinas también tienen problemas con la ley de seguridad cibernética. El gobierno quiere que los campeones comerciales de internet como Alibaba Group Holding Ltd., Baidiu Inc. y Tencent se expandan en el extranjero, agregando un plan digital a la estrategia de One Belt One Road de Xi y así construir una infraestructura en todo el mundo para expandir los vínculos comerciales y la influencia de China.