El español Alonso busca en China al futuro campeón de la F1

Para desarrollar el automovilismo en la potencia asiática, el piloto asturiano creó una escuela de kárting de la que espera surjan pilotos de jerarquía.

GRAF1437. SHANGHÁI (CHINA), 11/04/2018.- El piloto español Fernando Alonso (c), durante el acto de presentación del proyecto por el que abrirá varias escuelas y pistas de karting para fomentar el automovilismo en China “Alonso New Energy Karting Center and School”, celebrado hoy en Sanghái, donde se encuentra para disputar la tercera carrera del mundial de Fórmula Uno que tendrá lugar este fin de semana. EFE/ Paula Escalada Medrano

Que China es una potencia camino a dominar cada vez más áreas parece, a estas alturas, una verdad indiscutible. Tan cierto como que cada vez más personalidades de todo el mundo posan sus ojos sobre ese gigante asiático tan exótico como llamativo para los occidentales y piensan en sacarle el jugo a su potencial. En este caso, Fernando Alonso puso la mira en el país más poblado del mundo con un proyecto ambicioso, la meta de darle un salto de popularidad a la disciplina que lo vio crecer y un último objetivo de fondo: encontrar al próximo gran piloto de Fórmula 1.

Bajo el nombre de “Alonso New Energy Karting Center and School” (“Centro y escuela de kárting Alonso Nueva Energía”), el piloto español presentó lo que será, en principio, un lugar para que los chicos aprendan a manejar los primeros monoplazas pero que, a largo plazo, espera concentrar talentos que puedan incluso trepar hasta la máxima categoría del automovilismo mundial.

En tres años, la idea es abrir unos 20 circuitos para la práctica de esta disciplina, que llegarán a 40 -repartidas en cinco escuelas- al cabo del primer lustro. La presencia estará repartida en las principales ciudades chinas: Shanghai, Beijing, Shenzhen y Guangzhou. Para esto, se asoció con la empresa de comunicación Shanghai Yi Qian Communications y el gigante tecnológico Tencent, líder en el rubro en China. La presencia de ambas compañías permitirá no sólo apostar a lo tradicional, sino también a los eSports -el “deporte” virtual-, que cada vez tienen más adeptos en el mundo entre chicos y no tan chicos. De hecho, Tencent es la marca que más dinero gana en el mundo de los videojuegos y Alonso tiene su propio equipo para participar de competencias oficiales.

GRAF1440. SHANGHÁI (CHINA), 11/04/2018.- El piloto español Fernando Alonso , durante el acto de presentación del proyecto por el que abrirá varias escuelas y pistas de karting para fomentar el automovilismo en China "Alonso New Energy Karting Center and School", celebrado hoy en Sanghái, donde se encuentra para disputar la tercera carrera del mundial de Fórmula Uno que tendrá lugar este fin de semana. EFE/ Paula Escalada Medrano

El apoyo de Alonso al kárting no es novedoso y no sólo se limita a esta inversión. Por ejemplo, en conjunto con Renault (la escudería que volvió a acompañarlo al asociarse con McLaren en la F1 y en la que el asturiano dio el salto al estrellato) se convirtió en padrino de un campeonato para 300 hijos e hijas de empleados de la marca en el que seleccionó al ganador para formar parte de su propia escuela en España.

“Estaremos en China en un proyecto a largo plazo para encontrar al campeón chino de F1 del futuro. En los próximos 5 años construiremos 40 pistas para darles a los mejores talentos del país la posibilidad de perseguir sus sueños. Pasión por el automovilismo”, fue el mensaje que escribió el bicampeón mundial de Fórmula 1 2005/06.

En el lanzamiento del proyecto (cuyo eslogan fue “Buscando al Alonso chino”), realizado justo en la semana previa al Gran Premio de China, el piloto agregó: “La idea de expandir el kárting es algo que tengo desde hace mucho tiempo; es la idea de devolver algo de lo que me ha dado el automovilismo y el kárting en mi vida”. Respecto a la idea de criar al próximo gran talento de las competiciones de fórmula, dijo que “China es el país con más población, con más talento, donde la gente trabaja con una gran profesionalidad y donde seguro se podrá encontrar el próximo piloto chino de F1; sólo se necesita dedicación y profesionalismo”. Y concluyó: “China puede tener la perfecta plataforma para seguir creciendo, así que es un proyecto muy ambicioso que posiblemente nunca ha ocurrido en la historia del deporte motor. Estoy muy orgulloso y seguro al cien por ciento de que va a ser un éxito”.

GRAF1438. SHANGHÁI (CHINA), 11/04/2018.- El piloto español Fernando Alonso (c), durante el acto de presentación del proyecto por el que abrirá varias escuelas y pistas de karting para fomentar el automovilismo en China "Alonso New Energy Karting Center and School", celebrado hoy en Sanghái, donde se encuentra para disputar la tercera carrera del mundial de Fórmula Uno que tendrá lugar este fin de semana. EFE/ Paula Escalada Medrano

Hasta ahora, Ma Qing Hua es el primer chino que condujo un auto en la máxima categoría y el que más cerca estuvo de participar de una carrera, ya que fue parte de tests en Silverstone, en 2012, y corrió en los entrenamientos libres del Gran Premio de Italia del mismo año representando a HRT. Luego fue piloto suplente del extinto equipo Caterham. De la mano de Alonso, China buscará posicionarse también en la Fórmula 1. Con su potencial, es una posibilidad más que real.

Fuente: clarin.com