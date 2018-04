El exfutbolista Jaime Moreno es promocionado para ingresar al Salón de Fama

Añade otro galardón a la lista larga del legendario D.C. United United Jaime Moreno.

Moreno es uno de los miembros más nuevos del DC Sports Hall of Fame, ya que diez atletas locales destacados han sido elegidos para la promoción como parte de la clase del Salón de la fama de 2018.

Uno de los grandes de todos los tiempos de United y Major League Soccer, Moreno el Black-and-Red durante 14 temporadas, y es uno de los únicos dos jugadores de la MLS con 100 goles y 100 asistencias. El boliviano ayudó a traer cuatro Copas MLS ('96, '97, '99, '04), una Copa de Campeones CONCACAF ('98), una Copa Interamericana ('98) y dos Copas Abiertas de los Estados Unidos ('96, '08) de vuelta al distrito. Moreno ganó la Bota de Oro de la MLS en 1997, ganó siete honores en el Juego de Estrellas de la MLS y fue nombrado cuatro veces al Mejor Equipo X de la MLS cuatro veces a lo largo de su carrera. Después de la décima temporada de la liga, el alero también se ganó un lugar en el All-Time Best XI de la MLS.