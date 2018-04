El Indio Solari publicó una carta a ocho meses de la muerte de Santiago Maldonado

El cantante resalta la valentía del tatuador que según la pericia judicial se ahogó en el Río Chubut.

Carta. El Indio le escribió a Santiago a ocho meses de su muerte.

El Indio Solari recordó a Santiago Maldonado al cumplirse 8 meses de la muerte del artesano que participaba de una protesta en favor de la comunidad mapuche Pu Lof en Cushamen, Chubut y que según la autopsia final que se realizó con todos los peritos de parte presentes concluyó que se ahogó en el Río Chubut.

El Indio Solari elogió a Santiago Maldonado.

Mediante un texto que envió por mail a la revista La Garganta Poderosa, el ex líder de Patricio Rey y los Rendonditos de Ricota, de 69 años, escribió: “Santiago: donde te encuentres…Como tantos otros, no te conocía, no sabía de vos. Estabas donde tu generosa y joven valentía te llevaron. Con los desposeídos, los despojados.”

Santiago. El Indio volvió a manifestarse sobre el caso del tatuador encontrado ahogado en el Río Chubut.

El popular músico y compositor, ícono del rock nacional, sostuvo que Maldonado estaba “compartiendo el día con los auténticos habitantes naturales de la tierra en disputa“. Y agregó: “tan cerca de sus necesidades que fuiste una silueta más entre ellos, un blanco de tiro…Mi respeto, siempre. Indio“.

El 1° de agosto del año pasado Maldonado había desaparecido tras haber cortado una ruta nacional junto a un grupo de mapuches y que la Gendarmería los reprimiera.

Ese mes, el Indio ya había pedido por la aparición del artesano mediante un fotomontaje con el rostro del cantante con un texto escrito a mano por él mismo que decía: ¿”Dónde está Santiago?”.

El cuerpo de Maldonado fue hallado flotando en el Río Chubut el 17 de octubre. Tres días después, se realizó la autopsia en la morgue judicial. Según el informe forense final, el artesano se ahogó pocos minutos después de tirarse al río tras la persecución que realizó la Gendarmería por el corte de la ruta 40. Los peritos llegaron a la conclusión de que no hubo signos de violencia en el cuerpo de Maldonado y que éste sufrió un rápido ahogamiento por hipotermia.

A pesar del informe final de la autopsia, la familia Maldonado no acepta la intervención de los peritos y sigue responsabilizando a Gendarmería Nacional y al Estado por la muerte de Santiago. Este domingo, se realizó una marcha por el centro de Mar del Plata en la que participaron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

Fuente: clarin.com