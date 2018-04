El jefe las ha escuchado todas: las excusas más locas cuando uno llega tarde al trabajo

Ninguna de las explicaciones es desconocida. Sin embargo, había algunas otras razones se podrían poner en duda. Por ejemplo, un empleado dijo que “tenía náuseas matutinas”, lo cuál sería comprensible, excepto que el empleado era un hombre. Otro se quejó de que “un astrólogo me advirtió de un accidente automovilístico en una carretera principal, así que tomé todas las carreteras secundarias, y eso me retrasó una hora”. Mi favorito vino de una mujer que dijo que llegó tarde porque sus “pestañas postizas estaban pegadas”. Una cosa es segura: la innovación no está muerta en Estados Unidos.