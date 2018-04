El nivel de corrupción en Sudamérica preocupa a los expertos de leyes

El Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas Políticas Sociales y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno Dr. Manfredo Menacho Aguilar, asistirá como disertante invitado al Coloquio Internacional de Derechos Humanos y Corrupción, este 12 y 13 de abril del presente año, en la ciudad de Lima – Perú, en el auditorio José León Brandarian del Colegio de Abogados.

En la oportunidad se tendrá el intercambio de exponentes nacionales e internacionales, y la presencia de notables delegados que participarán paralelamente en la “VIII Cumbre de las Américas”, entre ellos especialistas en Jurisprudencia y Derechos Humanos.

Para la autoridad universitaria es muy importante abordar los temas que engloba la temática central, algunos más álgido sobre corrupción en la justicia de Bolivia y Sudamérica, considerando que se tiene índices reflejados en datos estadísticos, como lo citó en su momento un ranking que cita a Bolivia entre los 10 países con peor justicia, sitio 106 de 113 en el índice mundial del Estado de Derecho, año 2017 -2018, de acuerdo a la Organización Internacional World Justice Projet (WJP).

Además, se expondrá sobre las situaciones carcelarias, el Decano hace referencia que es preocupante, ya que en nuestro país no se dan las mínimas condiciones para que los recluidos de libertad puedan rehabilitarse, y no solo eso, sino también hay que reconocer que son 61 cárceles en el país, con capacidad de alrededor de unos 5.000 a 6.000 reos, pero exceden hasta 18 mil privados de libertad con; procesos de investigación, detención preventiva, y una minoría cumpliendo sentencia, lo que se piensa no sea sólo el caso de Bolivia, con preocupación expresa el Dr. Manfredo Menacho Aguilar.

En la oportunidad, se podrá compartir con los colegas de otros países interiorizar sobre la situación de países vecinos y así ver en adelante un planteamiento de acuerdo a las normas y como mejorar las condiciones humanas en la justicia, pues en la mayoría de los casos son recluidos por mucho tiempo y sin sentencia y los procesos no avanzan es decir afirmó con ello que existe la retardación de justicia. Tomando en cuenta que estos males de cual adolece la sociedad se ven por la ausencia de hacer prevalecer derechos y deberes, con la falta de restructuración no solo de las leyes sino los responsables (Policía, Ministerio Público y Jueces) que deberán cumplir a cabalidad con su obligación de impartir justicia con idoneidad y transparencia.

Fuente: Decanatura, Uagrm