El personal de Google protesta contra el desarrollo de programas para drones del Pentágono

Una carta interna dirigida al director ejecutivo de Google reúne 3.100 firmas solicitando el final de la colaboración de Google con un programa de inteligencia artificial para los drones militares del Pentágono.

Las tecnologías de inteligencia artificial de Google están siendo utilizadas por el Ejército de EE.UU. para sus proyectos de drones, algo que causa controversia dentro y fuera de la compañía. No en vano, miles de empleados han protestado contra este trabajo. El denominado Project Maven emplea la tecnología del gigante de Internet para automatizar el análisis de objetos entre el enorme volumen de imágenes que captan los vehículos aéreos no tripulados del Departamento de Defensa.

De hecho, se han superado las 3.100 firmas de empleados en la carta dirigida al director ejecutivo, Sundar Pichai. La misiva, que circula en Google, solicita que la firma se retire del proyecto, informa Sky News.

En la carta, que ha sido publicada por The New York Times, se dice con contundencia: “Creemos que Google no debería estar en el negocio de la guerra”.

“Por lo tanto, solicitamos que se cancele el Proyecto Maven, y que Google redacte, publique y aplique una política clara que establezca que ni Google ni sus contratistas construirán nunca una tecnología de guerra”, sostiene el mensaje.

Casi 30.000 ataques de la coalición contra objetivos en Irak y Siria se han registrado desde el inicio de la intervención liderada por EE.UU. en 2014. Las misiones de Inteligencia militar previas llevadas a cabo mediante drones que hacían fotografías habían estado detrás de muchas de aquellas acciones bélicas.

El algoritmo de código abierto TensorFlow, el cual se usa en procesamientos de datos, es capaz de identificar autos y árboles y está diseñado para identificar objetos amenazantes entre enormes volúmenes de imágenes, que resultan cada vez más difícil de gestionar.

