Eliana Torrico “No deberían aprobar más urbanizaciones en el Urubó”

Eliana Torrico es una de las principales activistas ambientales que batallan contra la fiebre inmobiliaria que afecta a la ciudad más grande de Bolivia. En esta conversación con OH!, explica cómo Santa Cruz de la Sierra, otrora célebre por su planificación urbana, es víctima de las constructoras. También alerta sobre la emergencia de una monstruosa ciudad siamesa al otro lado del río Piraí. Cuenta que mientras aboga por los bosques y las áreas naturales, enfrenta un polémico proceso penal.

-Su lucha más reciente es contra los efectos del boom inmobiliario que vive la capital cruceña. Se la consideraba una ciudad muy organizada en su desarrollo, pero parece que eso cambió. ¿Cuán afectada está hoy?

Santa Cruz comenzó a crecer descontroladamente, sin tomar en cuenta los instrumentos de planificación que definían el uso de suelos. En Santa Cruz, en el área urbana del municipio, en los últimos 25 años, se ha perdido el 70 por ciento de la cobertura arbórea. Se dejó de observar el instrumento de planificación vigente que asignaba la vocación de uso de suelos y que estaba vigente hasta el año 2010.

Luego crecimos sin instrumento de planificación. Hoy, por ejemplo, muchas áreas verdes, designadas así por el municipio, ya no son áreas verdes. Son edificios administrativos, áreas de equipamiento, colegios, centros de salud, o, por último, que tienen dueño, propietarios privados en áreas verdes municipales.

Y en áreas protegidas municipales, como el Cordón Ecológico o el curichi La Madre, hay una fuerte presión inmobiliaria para su loteamiento. Gente de escasos recursos pero de mucho poder económico aparecen de la noche a la mañana con papeles de propiedad sobrepuestos a estas reservas.

-Y entiendo que eso se ha extendido notablemente fuera del municipio de Santa Cruz, ¿no?

Sí, el problema se amplía de la lucha en el municipio a la lucha a nivel metropolitano. Ésa la encaramos a partir de la Plataforma por el Medioambiente y la Vida a la que también pertenezco y de la cual Árbol igualmente forma parte. Cruzamos el río Piraí y nos topamos con la problemática del municipio de Porongo. Ahí es increíble lo que está pasando.

Hay urbanizaciones que ofertan más de 200 mil lotes. Otras ofrecen lagunas artificiales con aspecto de mar caribeño y gangas para todo tipo de clases sociales. Sin embargo, se hallan en un municipio que no ha cubierto siquiera los servicios básicos para la población que hoy tiene, entre 13 mil y 15 mil habitantes.

Parece que en Porongo no existiera la Ley Plus (Plan de Uso de Suelo de Santa Cruz) que rige en el departamento. Esta ley asigna 1.000 metros del bloque de protección ribereña para cada municipio de los que están asentados sobre la cuenca del río Piraí. Debe haber un retiro de 1.000 metros de árboles hacia adentro para contar con un cinturón ecológico ante cualquier desborde de ese río que llega siempre con fuerza.

-En esa expansión metropolitana entiendo que suman otros municipios más y se ha denunciado que hubo una deforestación macabra y masiva, ¿es así?

Están, además, los municipios de Colpa La Bélgica, el Torno, Portachuelo y Warnes. Los pobladores no sabían a quién acudir para denunciar los crímenes ambientales que sucedieron allá. Después de dos o tres años, recién se supo que se estaba urbanizando sobre uno de los acuíferos más importantes de Santa Cruz. De allí se provee de agua potable al municipio. Entonces, si se ha permitido urbanizar sobre el acuífero, ¿se imagina usted qué cosas más se han permitido?

-¿Por ejemplo?

Es terrible ver lo que han hecho allá. Se han desviado cuerpos de agua. Se destrozaron dunas de arena que son sectores de máxima protección porque por ahí se infiltra agua dulce que va a los acuíferos. Se deforestaron miles de hectáreas de bosque. Ello conlleva la muerte de mucha fauna silvestre porque el bosque es su hogar. Murieron como hormigas. Hoy es común encontrar en el puente del Urubó a perezosos muertos, atropellados, heridos. También se han encontrado tortugas, capiguaras, un lobito de río, serpientes… Los animales ya no tienen a dónde huir.

Al margen de ello, hace cuatro años una parte céntrica del municipio de Porongo, la quebrada Surutubia, está sufriendo desastrosas inundaciones. Comienza a llover de noche y por la madrugada entra un caudal enorme que se lleva incluso casas. Ya ha ocurido eso tres veces en tres años seguidos. Esto sucede porque urbanizaciones aledañas desviaron el curso natural del cuerpo de agua para que no les afecte, sin que les importe el resto.

-¿Cuáles son las dimensiones de esta ciudad paralela a Santa Cruz? ¿Es cierto que es más un negocio de loteamiento?

Según una experta universitaria, al ritmo de crecimiento, se necesitarían casi 40 años para poblar la oferta de lotes que hay en el Urubó. Por eso, nosotros, como plataforma, creemos que lo más responsable sería decretar una pausa administrativa. Esta medida debería establecer que no se apruebe ni una urbanización más, ni una licencia ambiental más, en toda el área del Urubó. Ello hasta que lo ya hecho se organice y ordene.

No se deberían aprobar más urbanizaciones en tanto no se pueda asegurar que cuenten con alcantarillado público sanitario, agua potable, alumbrado público. Tendrán que asegurar que están siendo incorporados a la planificación de la ciudad porque ahora Porongo está creciendo en función a lo que demandan las urbanizaciones. Pero no hay planificación desde la autoridad y en consenso con la sociedad civil.

-¿O sea está surgiendo una ciudad siamesa a Santa Cruz, pero de características monstruosas?

Realmente, da miedo. Es tan así que ya hubo casos de demandas por estafa inmobiliaria frente a una autoridad del consumidor. Mucha gente del interior del país ha comprado sólo influenciada por la publicidad de estos lotes. Cuando llegó a Santa Cruz descubrió que la realidad era completamente distinta.

No es lo que se vende, no es tan como dicen, “a 10”, “a 15 minutos de Santa Cruz”. Se hallan mucho más alejados. No tienen escuelas, ni hospitales, ni mercados; no hay nada, están en medio de la nada. Basta entrar al google maps y ver lo que está allí ocurriendo.

-¿Cuánto éxito han tenido las campañas de denuncia de las plataformas para frenar ese proceso?

La demanda fundamental de las instituciones ambientalistas es asegurar el recurso agua. Pedimos que nos aseguren a los cruceños que no van a pavimentar nuestros acuíferos. Vemos cómo es una preocupación mundial y cómo ciudades hermanas como La Paz y Cochabamba han sufrido serias crisis de agua. Es por eso que hemos hecho marchas, conversatorios y audiencias públicas con autoridades de los tres niveles de gobierno.

Estamos, además, informando permanentemente a la sociedad de lo que está sucediendo. Eso ha frenado, un poco, las compras. La gente se halla con algo de miedo de adquirir terrenos allá. También ha afectado la falta de otro puente que conecte Porongo con Santa Cruz. El único que hay se halla sobresaturado.

-¿Cómo han reaccionado los grupos empresariales contra usted y los otros activistas?

A nivel mundial, el activismo ambiental sufre una crisis porque protege y cuida los recursos naturales. Hoy los recursos naturales son muy valiosos, muchos grupos de poder viven de la extracción de estos recursos. Es por eso que, por ejemplo, en 2017, cuatro defensores del medioambiente fueron asesinados cada semana en el mundo, según datos de Global Witness.

Se trata de una problemática mundial, porque a todos nos interesa ahora cuidar nuestros recursos naturales debido a la escasez que se viene. Pero hay grupos de poder que los van explotando permanentemente, tal como sucede en Bolivia. En el caso del colectivo Árbol, nos están procesando por la vía penal a cuatro activistas. Esto se debe a que tratamos de evitar la tala de un árbol nativo, un motoyoé, una especie protegida por ley.

-¿Qué pasó exactamente?

Cuando los vecinos denunciaron que estaban talando un árbol, como colectivo Árbol hicimos lo que hacemos desde hace seis años: fuimos al lugar, evidenciamos que ya habían talado muchos árboles en ese lugar del cuarto anillo y tratamos de evitar la tala en estricto apego al marco legal. Actuamos en función a la Ley 210-2015 que rige todo lo concerniente al arbolado urbano.

En su artículo 4, esta ley habla del principio precautorio ambiental. Es un principio que rige a nivel mundial: “Toda persona natural o colectiva está obligada a prevenir o evitar de manera oportuna los daños a los árboles y masa arbórea sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación”. Sin embargo, a pesar de que el hecho fue consumado, al final talaron ése y otros árboles, fuimos denunciados. Y el proceso penal desde sus inicios estuvo manchado de serias irregularidades.

-¿Puede citar algunas?

Por ejemplo, el abogado de la parte denunciante es asesor legal del Colegio de Ingenieros Forestales. He recibido notificaciones judiciales con fechas adulteradas, las cambiaron con el objeto de que me aprehendan. Las notificaciones por edicto de prensa salieron en domingo, día que no es legalmente hábil.

Me acusan de allanamiento de domicilio. Pero las pruebas de descargo que presenté desaparecieron del cuadernillo de investigaciones que cuida la Fiscalía. La Fiscalía me denuncia sobre la base de las declaraciones del propietario y uno de sus trabajadores. Y curiosamente, el denunciante no es ni siquiera propietario del lote. ¿Ve la cantidad de irregularidades que hay?

Evidentemente, hay otros poderes, y más grandes, que están manejando este proceso. Tienen como objetivo criminalizar el activismo ciudadano. Ojalá las autoridades no trabajen como gendarmes del interés empresarial, sino como defensoras del bien público.

img_20170930_182103.jpg ALERTA No sólo se anticipa efectos nocivos medioambientales a largo plazo, sino que existen problemas de sobrepoblación y falta de agua. Gentileza familia Torrico

Perfil

Profesión: Licenciada en Derecho. Impulsada por el activismo, se especializó en planificación urbana. Edad: 36 años.

Inicios: Su lucha ecologista arranca en 2012, junto al colectivo Árbol, aunque desde niña participó en actividades ambientalistas, influenciada por un entorno familiar identificado con la Cumbre de Río de Janeiro.