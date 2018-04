Eligen al 23º presidente en medio de observaciones a delegados

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tiene previsto elegir hoy al nuevo presidente de la entidad para asumir funciones en el periodo 2018-2022, en medio de observaciones a la nominación de los delegados de la Asociación Nacional de Fútbol (ANF).

En la jornada previa a la reunión magna que elegirá entre Guido Loayza y César Salinas para que sea el nuevo titular de la entidad federativa, el presidente interino de la FBF, Carlos Ribera, calificó como “fantasmas” a los cinco delegados que añade la ANF para cumplir con el principio de paridad, mismo que se ratificó en la aprobación del nuevo estatuto, en mayo de 2017.

Mediante una carta enviada a Freddy Cortez, presidente del ente asociacionista, Ribera solicita que se informe el “mecanismo (criterio) democrático mediante el cual designó a los cinco delegados de la División Aficionados, los que por un principio de equidad se equipara a la División Profesional”.

En la nota solicitan también que se presente la convocatoria y el acta de la reunión en la que se procedió a la respectiva nominación.

La carta, enviada ayer, señala que la solicitud se hace en el marco de cinco artículos del estatuto de la entidad federativa. Sin embargo, uno de ellos es el que establece la forma de elección de los delegados.

“En caso de concurrir delegados, estos deberán tener un mandato expreso respecto al orden del día y la toma de decisiones”, cita la parte final del apartado 2 del artículo 21 de mencionada normativa.

Son estas observaciones que le dan un panorama diferente a la elección que debería realizarse en esta jornada.

En la víspera, Ribera aseguró que sólo existen tres razones para las que no se cumpla con el Congreso Electoral.

“(En caso) de que no asista la gente de la FIFA y Conmebol, que no haya quórum necesario y si se detecta vulneraciones a este proceso podría” serían las razones para que no se realice el evento, sostuvo el dirigente.

La solicitud realizada por parte de la FBF se suma a las notas enviadas por las asociaciones de La Paz y Chuquisaca. La Asociación Chuquisaqueña de Fútbol (ACHF) denuncia atropellos al estatuto y observa la acreditación de los delegados, mientras que la Asociación de Fútbol de La Paz (AFLP) solicita una certificación sobre la acreditación de Fernando Costa, presidente de Always Ready, como delegado suplente.

En base a esa observación se pide documentación de la ANF para demostrar la forma de designación adoptada para tal efecto.

Si bien, Ribera adelantó que no habría motivo para suspender o postergar el Congreso, la determinación final se conocerá en esta jornada, cuando los 27 delegados acreditados para la reunión se presenten en el hotel Los Tajibos, en la ciudad de Santa Cruz.

SALINAS Y LOAYZA, LOS CANDIDATOS

Luego de un proceso electoral que se desarrolló por más de 45 días, Guido Loayza y César Salinas son los únicos candidatos a la silla presidencial de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

Ambos postulantes cumplieron con los requisitos establecidos en el estatuto federativo y fueron habilitados.

Ambos dirigentes hicieron conocer sus planes de gobierno y si bien hay asociaciones y clubes que ya tienen un frente al que apoyan, sólo luego del recuento de votos se conocerá al nuevo titular federativo, con quien se iniciará una nueva era en el fútbol nacional. Misma que pondrá en vigencia plena el estatuto aprobado en mayo de 2017 y que está acorde a las normativas de los entes matrices del fútbol internacional, la FIFA y la Conmebol.

SÓLO 27 DELEGADOS PARA EL CONGRESO ELECTORAL

Para el Congreso Electoral que se realizará hoy en la capital cruceña, un total de 27 delegados fueron acreditados por la Asociación Nacional de Fútbol (ANF) y la Liga. El único club que estará ausente será Sport Boys.

De acuerdo a las listas oficiales dadas conocer la semana pasada, la Liga sólo tendrá 13 delegados, mientras que de los asociacionistas son 14 representantes.

Según indica la normativa de la federación nacional, la votación será de carácter secreto. El presidente del Comité Electoral convocará de manera individual a cada uno de los delegados, acreditados correspondientemente, para que estos firmen un acta, procedan al votación e introduzcan la papeleta en una urna transparente que estará ubicada en una zona visible para todos los miembros de la reunión.

El congreso, en esta oportunidad y para tener el aval respectivo, contará con la presencia de los veedores de la FIFA y Conmebol.

Asimismo, para que el procedimiento y los resultados estén certificados estará un notario de Fe Pública.

Quien sea electo como presidente de la FBF debe alcanzar los dos tercios de los votos de los delegados presentes, es decir, 19.

En caso de no lograr esa cantidad, se procederá a una segunda vuelta donde sólo se necesitará de la mayoría simple. Para iniciar la reunión se requiere la presencia de 19 de los 27 delegados.