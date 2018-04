Embajador boliviano ante la ONU rechaza intención de EEUU de actuar unilateralmente contra Siria

Llorenti: no puede combatirse supuestas violaciones al derecho internacional violando ese derecho

Sacha Llorenti, embajador de Bolivia ante la ONU. Foto de archivo: Sacha Llorenti.

La Paz, 12 abr (ABI).- El embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas (ONU), Sacha Llorenti, dijo el jueves que no se puede combatir supuestas violaciones al derecho internacional violando ese derecho, en alusión a la intención de Estados Unidos (EEUU) de actuar unilateralmente contra Siria.

Anticipó que ese será el planteamiento de Bolivia en el Consejo de Seguridad de la ONU que sesionará a petición de su país.

“La tesis central de la posición boliviana, no puede combatirse las supuestas violaciones al derecho internacional violando el derecho internacional, no se puede”, explicó a la Red Patria Nueva.

Llorenti adelantó que en la reunión del Consejo de Seguridad, Bolivia exigirá una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de los que sucedió con Siria.

“Aquí hay una falencia terrible de Naciones Unidas porque ante otra denuncia de ataque con armas químicas, también en Siria hace poco tiempo, una misión, un mecanismo de investigación sacó conclusiones sin ni siquiera haber visitado el lugar donde se había producido ese ataque de armas químicas”, sustentó.

En los últimos días, EEUU y varios de sus aliados amenazaron con una inminente acción militar contra Siria en respuesta a un ataque químico en Duma, del que Washington acusa sin prueba alguna al Gobierno sirio.

El Embajador de Bolivia en la ONU dijo que en esa reunión, Bolivia exigirá el respeto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas.

“Lamentablemente muchas de estas cosas no tiene que ver con el derecho internacional, ni siquiera con la verdad, sino con posiciones políticas en un escenario de confrontación bélica, y eso es terrible, porque al final de cuentas las víctimas no están detrás de un escritorio, no tienen guardias de seguridad, no estaban protegidas en sus sedes de gobierno, las víctimas son hombre, mujeres y niños en este caso de Siria”, subrayó.