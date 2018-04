Empresarios denuncian que la COB no permite que participen de las negociaciones del incremento salarial

Luis Barbery, presidente de los empresarios privados de Santa Cruz, indicó que como todos los años, el sector empresarial queda excluido de las negociaciones de un posible incremento salarial, esto debido a que la COB se rehúsa a que los empresarios participen, pese a que son ellos los que terminan cancelando.

Además, el tema político permite que el Gobierno acceda a las condiciones de la Central Obrera, pero no pierden las esperanzas de que se dé la oportunidad de tomarlos en cuenta, asimismo, manifestó que el incremento que piden los trabajadores no es viable e insiste que no debe ser mayor al porcentaje de crecimiento.

Fuente: unitel.tv