En La Paz hubo trifulca tras conferencia de prensa del alcalde José Maria Leyes (video)

Este miércoles se produjo una trifulca después de la conferencia de prensa de José María Leyes en La Paz. Un funcionario de la Cámara de Diputados denunció que fue agredido por los seguidores del Alcalde, debido a que increpó a la autoridad por el caso mochilas.

Leyes convocó a los medios de comunicación paceños en el Hotel Torino para denunciar que el MAS tiene “un plan macabro”, cuyo objetivo es derrocarlo de la Alcaldía.

Tras la conferencia de prensa, el funcionario de la Cámara de Diputados, Fernando Valenzuela, increpó al alcalde Leyes por las presuntas irregularidades en la compra de las mochilas, lo cual provocó la trifulca.

En la filmación del incidente se puede ver que una opositora lanzó agua de un vaso al funcionario, quien además aseveró que fue golpeado.

“Me han agredido, me han echado con agua. Vino una persona y me propino un ‘corto’. Incluso me han arañado. Me han golpeado. No sabía que una pregunta de estas características podía desatar semejante furia en los opositores”, dijo.

Valenzuela sostuvo que está de vacaciones de sus funciones en la Cámara de Diputados, y que asistió a la conferencia porque consideró que es una declaración pública.

Dijo que su intención era preguntar a Leyes sobre irregularidades en la contratación de mochilas, como el hecho de que la empresa adjudicada ya sabía las características de las productos antes de que se lance la licitación.

Manifestó que no seguirá un proceso por las agresiones, porque a su criterio ese tema se debería resolver con la educación que se tiene en el hogar y no con demandas.

Erbol / La Paz