En medio del escándalo, Facebook continúa contratando cabilderos en Washington

Los ejecutivos de la compañía dijeron a los asistentes en varias sesiones informativas que no sabían cuántas copias de datos de usuario similares a las obtenidas por Cambridge Analytica se habían hecho, el alcance de la difusión de esos duplicados y quién tenía esa información, según indicaron los miembros de la plantilla, que pidieron no ser identificados porque las sesiones informativas no fueron públicas.