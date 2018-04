En Pascua, la Iglesia pide diálogo, reconciliación y derrotar el mal con el bien

Monseñor Gualberti se trasladó hasta la cárcel de Palmasola, donde celebró dos misas. Pidió a los internos practicar el perdón para abatir el rencor y la venganza

A tempranas horas de la mañana llegó al penal de Palmasola el arzobispo de Santa Cruz, monseñor Sergio Gualberti, para celebrar la misa de resurrección con los privados de libertad.

El religioso ofició dos eucaristías, una en el PC-2 (área de mujeres) y otra en el PC-4 (régimen abierto), celebraciones que –a decir de quienes acompañaron al arzobispo– fueron emotivas, intensas y participativas, pues los privados de libertad se sintieron más animados al escuchar al líder de la Iglesia católica criticar la retardación de justicia y la forma violenta con que actuó la Policial en el último operativo dentro del recinto penitenciario.

No obstante, Gualberti los convocó a la calma. “Si respondemos con violencia, vamos a ser un eslabón y así haremos una cadena que ya no nos liberará más. (hay que) Derrotar el mal con el bien; solo el perdón puede abatir el rencor y la venganza entre nosotros y también con los que han intervenido en medio de nosotros, solo el abrazo fraterno puede dispersar la hostilidad y el miedo al otro”, expresó durante la homilía.

Dijo que la Pascua convoca a un cambio profundo en cada uno de nosotros y los exhortó a romper la lógica del mal y la prepotencia. “Se ha intervenido la cárcel de Palmasola y a lo mejor hacía falta poner un poco de orden, pero no de esa manera violenta, aquí es el último eslabón de una cadena, una cadena de corrupción que se inicia por los fiscales, jueces, abogados y policías y que llega aquí; si se quiere cambiar, hay que cambiar toda la cadena, no solo un eslabón; esto lo dije y lo repito”, afirmó.

Más adelante, el religioso pidió no tener odio ni rencor a pesar de que ahora siguen las consecuencias de esa intervención policial. “Tenemos que romper esa cadena y el papa nos lo dice”, remarcó.

Según el arzobispo, las quejas expresadas por los privados de libertad se basan en el tema que toda la población conoce, la retardación de justicia. Recordó que el 70% de los internos no tiene juicio y “esto es como la madre de los problemas”, además criticó el hacinamiento en el que viven los internos, pues la cárcel de Palmasola fue concebida para 800 personas y actualmente cuenta con más de 5.000.

Otra inquietud recogida de los internos fue el endurecimiento de las normas después de la última intervención policial. “Habría que pensar que si estando en la cárcel la pena es la privación de libertad, pero los internos siguen teniendo derechos, los derechos humanos, pues la dignidad de persona no la pierden; por tanto, se deben crear condiciones más humanas que permitan tener una convivencia más pacífica, así Palmasola sería un centro de rehabilitación para la reinserción. Reinserción no es exclusión”, manifestó.En su visita al penal, Gualberti echó agua bendita a los ambientes de la capilla, que fue profanada en la intervención pasada, como un acto de reparación.

Paralelamente en los municipios cruceños, como San Ignacio de Velasco, cientos de pobladores participaron de la misa de resurrección. El sábado por la noche se realizó el tradicional encuentro de la Virgen con el ángel chiquitano y San Juan, escenificado por el Cabildo Indígena y niños que cantaron el Aleluya, Cristo resucitó en lengua nativa.

El papa Francisco pidió que el pueblo de Venezuela “encuentre la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime” y, además, expresó su deseo para que se ponga fin a la guerra en Siria. Francisco hizo estas consideraciones en el mensaje de Pascua que leyó desde la logia central de la basílica de San Pedro del Vaticano, donde también impartió la bendición Urbi et Orbi (A la ciudad y al mundo), momentos después de presidir la misa del Domingo de Resurrección.“Suplicamos el fruto del consuelo para el pueblo venezolano, el cual vive en una especie de ‘tierra extranjera’ en su propio país, para que encuentre (…) la vía justa, pacífica y humana para salir cuanto antes de la crisis política y humanitaria que lo oprime, y no falten la acogida y la asistencia a cuantos entre sus hijos están obligados a abandonar su patria”. También se refirió a Siria, donde su población está “extenuada por la guerra, que no tiene fin” y llamó a “todos los responsables políticos y militares para que se ponga fin al exterminio que se está llevando a cabo (en Siria), se respete el derecho humanitario”.

Evangélicos celebraron la resurrección de Jesús y oraron por la familia

Mientras tanto, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, los evangélicos se congregaron en el cambódromo. Allí, varios pastores de las diferentes congregaciones evangélicas predicaron acerca de la victoria de Jesús sobre la muerte y la importancia de la familia en nuestra sociedad.

El apóstol Marcelo Salas inició el encuentro hablando sobre la necesidad de tener familias sólidas y que cada uno de sus miembros cumpla su rol dentro del hogar. Asimismo, pidió dejar los rencores de lado para dar lugar al amor y al perdón, decisiones que llevarán a formar un hogar fuerte. También se registraron varios milagros.

La velada de alabanza y adoración fue amenizada por distintos grupos de las iglesias, como Kabod, Shekina, entre otros.

Este gran encuentro fue el resultado de una intensa campaña que se desarrolló con mucha anticipación. Cada día, durante dos semanas, se realizó una evangelización masiva en las diferentes rotondas de la ciudad, donde se oró por las personas y se repartieron miles de volantes. Desde las 00:00 de ayer, cientos de cristianos evangélicos comenzaron a copar las instalaciones del cambódromo para participar de la vigilia que terminó, en la madrugada, en una fiesta para celebrar que Jesucristo venció a la muerte y está vivo. Durante más de seis horas, líderes de las distintas denominaciones evangélicas oraron por la paz del país y del mundo, y pidieron a Dios que interceda para que no se aprueben leyes que van en contra de los principios bíblicos, como aquellas que piden la despenalización del aborto y que quieren terminar con la libertad de culto.

Varios grupos de bailarines de las diferentes iglesias y ministerios de alabanza le pusieron el marco musical a la celebración. Este año, y por primera vez, dicho megaencuentro de fieles se realizó en el cambódromo. En años anteriores la cita era en el estadio Ramón Aguilera.

