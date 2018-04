En Tarija activan trabajos en Iñiguazu y revelan potencial de 100 TCF de hidrocarburos no convencionales

Tarija es centro del encuentro de petroleras denominado “Inversiones Gas y Petróleo Tarija” para informar sobre exploración y explotación en el departamento. En el evento fue promulgada la ley para operar en el campo Iñiguazú, se reportó millonarias inversiones hidrocarburíferas y se reveló un potencial de 100 trillones de pies cúbicos de hidrocarburos no convencional en el Chaco.

El presidente Evo Morales, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, y los representantes de las firmas internacionales petroleras como Gazprom, Shell, Vintage, PAE y Andina participaron del encuentro que coincide con el próximo aniversario departamental, 15 de abril.

Durante la cita también se firmaron convenios, entre ellos uno para realizar un estudio sobre el potencial de gas no convencional en el área de Miraflores, en la región del Chaco. El potencial inicial que se calcula es de 100 Trillones de Pies Cúbicos (TCF), lo que representará la perforación y producción de varios pozos.

Además del contrato de estudio no convencional, se sellaron acuerdos que permitirán perforar un pozo en Sábalo 6, con un potencial de producción de 30 millones de pies cúbicos, concretar una instalación de compresión para aumentar la producción, y desarrollar estudios, paso previo para la firma de contratos en los campos de Carandaiti, Sayurenda y Yuarenda.

Dependiendo de los resultados, los ingresos por regalías petroleras mejorarán la actual proyección cifrada en $us 3.000 millones entre 2018 y 2025 por proyectos ya en curso como Iñiguazu, que ya cuenta con la autorización legislativa para operar, Aguarague con el descubrimiento en Los Monos, Astillero en fase de exploración, Boyui que está a 100 metros de perforación para llegar al objetivo de encontrar un gran reservorio de gas.

También están San Telmo Norte, con contrato de exploración; Huacareta, donde se iniciará en próximos días la perforación; la Vertiente; en Villamontes y San Telmo Sur, explicó Sánchez en el acto transmitido por los medios estatales. Aseguró que todo lo hecho hasta el momento es una muestra de la gestión que se hace.

Morales destacó la importancia de la actividad hidrocarburífera en Bolivia y en particular en Tarija, que es una región con importante potencial, por lo que llamó a la reflexión a las autoridades de los niveles departamental, provincial y municipal para pensar en el aprovechamiento de los recursos que recibirán en beneficio de las futuras generacionales y dejar de lado las pugnas.

“Da miedo explorar en la frontera de una provincia con otra, de una región con otra región, de un departamento con otro…cuando encontramos gas o petróleo todo un lío, confrontación en los departamentos. A veces nos da miedo que después sea enfrentamiento entre dos regiones, dos provincias”, sostuvo.

En las últimas semanas reflotó un conflicto entre Chuquisaca y Santa Cruz por sus límites que toca el campo Incahuasi. El caso llegó a la justicia y el pago de regalías está congelado con perjuicio para Santa Cruz que –según la conciliación de límites- tiene todo el derecho sobre ese campo disputado por Chuquisaca. Ahora se apunta a un nuevo estudio para determinar la ubicación del campo como condición para reactivar el pago de regalías.

Morales detalló que las reservas aumentarán en 0,36 TCF con la producción de 35 millones de pies cúbicos día y un potencial de llegar a 50 millones de pies cúbicos día de Caigua, mientras que el nuevo reservorio Los Monos aportará 0,55 TCF con una producción de 20 millones de pies cúbicos día con una proyección de incremento de hasta 60 millones de pies cúbicos día.

“En Huacareta, Jaguar X6 está a cargo de Shell con una inversión de $us 1.987 millones, igualmente Iñiguazu con una inversión de $us 490 millones de Repsol. Habrán nuevas inversiones en Tarija de $us 2.477 millones”, destacó como parte de los proyectos que están en curso como San Telmo y Astillero con una inversión cercana a los $us 700 millones.

Los representantes de las empresas petroleras reafirmaron su compromiso de seguir apostando en la inversión en Bolivia. (12/04/2018)