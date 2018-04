Encontraron “bandera” que sería de la época de Rosas

Tomarán muestras que serán analizadas por un equipo interdisciplinario. Es un textil de seda de color azul, blanco y azul.

Especialistas que realizaron el hallazgo, mencionaron que por los colores de la “bandera” encontrada detrás del Pabellón de la Libertad Civil se puede asociar con la insignia que se utilizaba en la época del rosismo. Aunque remarcaron que no se pueden brindar por el momento fechas exactas.

En una conferencia de prensa la coordinadora de Patrimonio Material y miembro del Observatorio de Patrimonio de la Provincia, Valentina Millón, explicó que por pedido del gobernador GERARDO MORALES se iniciaron trabajos tendientes a la preservación y correcta puesta en valor de la Bandera de la Libertad Civil.

Por tal motivo se convocó a un grupo de restauradores y especialistas con vasta experiencia en el tema “para poder como primer punto acceder al textil, llegar al paño de la bandera que en momentos anteriores no se había podido lograr”.

Millón comentó que hasta la fecha, contaban con diagnósticos de los años 2012 y 2017 que no estaban completos “básicamente porque sólo se pudieron hacer a través del vidrio. Entonces nuestro principal interés en esta primera etapa de trabajo era poder acceder a la bandera original y llevar adelante los trabajos de diagnóstico y de investigación necesarios que van a hacer las especialistas”, el cual desde el primer momento lleva de manera paralela un profundo trabajo de documentación con rigor científico de cada uno de los pasos.

La funcionaria indicó que el descubrimiento se concretó el jueves último durante el desmontaje de la bandera del mueble que lo albergó durante tantas décadas. Allí “pudimos ver que en el lado de atrás, había un textil de seda de tres paños verticales de color: azul, blanco y azul”.

Acotó que lamentablemente por lo pronto no existe documentación histórica “pero estamos comenzando con los análisis científicos”.

Del paño hallado se puede apreciar que aparentemente “habría sido adherido en una etapa en conjunto cuando se adhirió también la Bandera de la Libertad Civil, ya que lo que nos encontramos es que las dos están en un bastidor central de ambos frentes y están adheridas”.

“Consideramos que ese tratamiento puede haber sido en la misma época, pero no podemos afirmarlo porque son todos los datos que tenemos hasta el momento”, advirtió Millón quien recalcó que no cuentan con registros de cuándo fue la última vez que se removió el mueble que albergaba la insignia, pero “claramente no es la primera vez”.

“No tenemos registro por eso nos demoramos tanto en quitarla porque no teníamos conocimiento de cómo era el bastidor en el que estaba exhibida, no hay una cronología de cuándo se abrió ni cómo”, expresó la coordinadora, al tiempo que mencionó que uno de los datos más relevantes que manejan por el momento, es que el Salón de la Bandera fue inaugurado en 1927, diseñado exclusivamente para exhibir el bien histórico nacional con el mueble de madera que actualmente contiene la Bandera de la Libertad Civil, aunque “no sabemos si el bastidor interno de madera es de esa data”.

En ese orden Patricia Lissa, especialista en conservación de textiles, mencionó que en el mueble detectaron una “chapa de metal” que aclara que el mismo fue donado por el Ejército Argentino, sin embargo, “no tiene ninguna fecha”.

No obstante de acuerdo a experiencias personales, el hallazgo “se asemeja más a una intervención de los años 50 o 60 pero la verdad es que no existe en la Casa de Gobierno un archivo que permite rastrearlo”.

Recalcó que si bien no se puede atribuir un título al paño hallado, “por extensión le decimos bandera porque tiene además tres franjas, pero por ahora se habla del encuentro de un nuevo paño porque no lo tenemos identificado”.

Agregó que el paño se encontraba montado en el mismo bastidor del lado de atrás de la insignia provincial, “con una técnica de consolidación que quizás no es la más adecuada porque se la adhirió con un adhesivo orgánico y hoy en día ya no es una técnica que se usa porque las banderas solamente tratamos de consolidarlas a través de puntos de costuras o con unos adhesivos acrílicos que tienen la posibilidad de la reversibilidad del tratamiento”.

Resaltó que se trata de un textil plano que tiene tres franjas de un azul muy particular “que si lo podemos asociar, lo haríamos a la época federal que es cuando las banderas tienen ese color que es en la época de Rosas y Urquiza”.

“Eso no quiere decir que sea así porque puede ser que un revisionista quiso regalarlo, puede ser de la década del 30”, consideró la experta, a la vez que indicó que iniciarán con un trabajo interdisciplinario con científicos, químicos, restauradores e historiadores para determinar la fecha del paño descubierto.

Cambios al exhibir

Patricia Lissa, una de las restauradoras a cargo del proyecto, señaló que tomarán pequeñas muestras de todos los componentes hallados, para determinar el origen del mismo y anticipó que podrían modificar el sistema de exhibición del escudo patrio, con el fin de resguardar su integridad.

“Vamos a tomar muestras de la pintura que presenta el escudo, del material de base que es una tela de seda, de los moños y de la bandera nueva que se encontró al reverso. Por otro lado, vamos a tratar de identificar los colorantes con los que fueron hechas, es decir, si es un índigo o un azul ultramar, si se utilizó un pigmento o un colorante y vamos a identificar el tipo de adhesivo”, detalló la especialista en conservación de textiles al respecto, asegurando que todo el procedimiento será respaldado por documentación científica y descartó que “se vaya a tocar algo que agreda la bandera sino que se va a buscar su estabilización”.

De acuerdo a los resultados, se determinará si es necesario cambiar el sistema de exhibición no sólo porque ante la sorpresa hallada, es posible que se deban exponer “dos banderas”, sino también porque la forma en que actualmente se exhibe la Bandera de la Libertad Civil podría no ser el adecuado.

“El problema de la exhibición vertical es mucho más complicado cuando las banderas no tienen soporte, en este caso como está adherida la convirtieron prácticamente en una pintura. Revertir el proceso con que fue intervenida en estos momentos es producir mayor daño, entonces se va a plantear una alternativa pero todavía no está definido”, sostuvo la especialista.

Por su parte, Valentina Millón informó que por lo pronto el Salón de la Bandera permanecerá cerrado, ya que en el lugar trabajará el equipo a cargo de la restauración que además “especificarán las características del nuevo espacio”.

“Necesitamos tener un espacio para poner a resguardo y llevar adelante la restauración de la Bandera de la Libertad Civil, entonces hasta tanto no tengamos ese lugar con el acondicionamiento necesario, se va a mantener en el Salón de la Bandera”, afirmó la funcionaria, resaltando que una vez que cuenten con datos más concretos, se podrá definir el sistema de exhibición “porque lo importante es que la bandera sea preservada y que tenga las condiciones de humedad, de iluminación y el control de seguridad necesarios y acordes”.

“No provocará cambios históricos”



LUIS GRENNI

El vicepresidente del Instituto Belgraniano de Jujuy, Luis Grenni, brindó su opinión sobre el descubrimiento y descartó que el mismo genere cambios en la historia.

El reconocido historiador comentó que en el año 52 el exgobernador de la provincia, Alberto Iturbe, ordenó la intervención de la Bandera de la Libertad Civil, la cual estuvo dos años en la Catedral Basílica de Jujuy y posteriormente fue trasladada a Casa de Gobierno. Por lo que “en ese hecho tienen que haber más datos que pueden estar en la Catedral”.

Agregó que el exmandatario “es descendiente de Iturbe, el guerrero de la independencia, que fue el primer federal en la provincia. Entonces posiblemente haya una razón para estudiar por ahí, no digo que esto sea cierto pero es una punta para analizar”.

En ese orden explicó que los colores del paño encontrado eran los mismos que se usaban durante el rosismo, por lo tanto “esto no provocará cambios significativos en la historia”.

Fuente: El Tribuno