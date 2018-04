Equipos dañados: Pacientes con cáncer ingresan a su cuarta semana sin tratamiento

En La Paz. Ya es casi un mes desde que la máquina empezó a presentar fallas y las autoridades no reaccionaron a tiempo. Calle señaló que se hizo el reclamo para que se haga el respectivo mantenimiento, que no se hizo.

Paciente con cáncer. Foto: Archivo Asociación de Personas con Cáncer, Familiares y Voluntarios

La Paz, 10 de abril (ANF).- El drama de los enfermos con cáncer ingresó a su cuarta semana. Miembros de la Asociación de Personas con Cáncer, Familiares y Voluntarios, denunciaron que aún no funcionan los equipos de radioterapia del Hospital de Clínicas de La Paz. Los pacientes continúan sin recibir tratamiento médico.

“Todavía no está funcionando, este fin de semana han trabajado los expertos de Santa Cruz, que se solicitó para que puedan venir a ayudar, pero no sé cuento tempo más trabajarán. Los pacientes y familiares están desesperados, porque no están recibiendo atención”, comunicó la presidenta de la Asociación de Personas con Cáncer, Rosario Calle.

Ya es casi un mes desde que la máquina empezó a presentar fallas y las autoridades no reaccionaron a tiempo. Calle señaló que se hizo el reclamo para que se haga el respectivo mantenimiento, que no se hizo.

Además, detalló que el equipo atiende por día a unos 40 pacientes en promedio, y cada uno paga por adelantado unos Bs 3.000 para recibir su tratamiento.

De acuerdo a Calle, la Dirección del Hospital de Clínicas se comprometió a solucionar el problema, pero hasta la fecha no hay resultados, por lo que los pacientes con cáncer, la mayoría sin recursos ni seguro de salud, dejaron de recibir el tratamiento vital para su salud.