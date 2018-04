Escándalo en el inicio de la Primera A en Santa Cruz

Por falta de árbitros no se jugó los partidos entre 24 de Septiembre y Universidad en el estadio de Real Santa Cruz. Hay protesta por parte de los dirigentes.

El inicio del campeonato de la principal categoría del fútbol cruceño se vio empañado este sábado con la negativa de los árbitros para dirigir el partido entre 24 de Septiembre y Universidad. Solo se presentaron dos jueces. Juan Nelio García (árbitro central) y Juan Pablo Montaño (asistente).

El tercero y cuarto colegiado no estuvieron en el estadio de Real Santa Cruz. El motivo de la ausencia de los árbitros es porque la dirigencia de la Asociación Cruceña de Fútbol (ACF) no atendió una serie de requerimientos exigidos por los jueces. Entre las principales exigencias está el pago al equipo arbitral luego de cada partido, y no después de un par de meses como ocurre hasta ahora.

Este sábado a partir de las 13:30 se tenía que disputar el primer partido de la temporada 2018 entre 24 y el representante de la ‘U’ estatal; sin embargo, no se dio el pitazo inicial generando la molestia de los dirigentes de ambos equipos. El presidente del equipo septembrino, Luciano Negrete, pidió que se dispute el compromiso con los dos réferis, pero los universitario se negaron porque no es reglamentario.

Una vez conocida la suspensión definitiva del compromiso se devolvió las entradas a los pocos hinchas que asistieron hasta el escenario ubicado en el barrio El Pajonal.

Ferroviario – Real Santa Cruz, también se suspendió

El partido de fondo programado para las 15:30 tampoco se jugó, también por la falta de árbitros. Ningún colegiado más se hizo presente además de García y Montaño. La dirigencia de la ACF tendrá que reprogramar los dos compromisos para otra fecha.

Fuente: diez.bo