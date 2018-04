Esperan que con hallazgo en El Fuerte ayuden a preservarlo más

La semana pasada se hizo el descubrimiento de unos muros enterrados cerca de la roca tallada más grande del mundo. Se estima que tengan más de 500 años

Un nuevo hallazgo se realizó en El Fuerte de Samaipata, uno de los sitios arqueológicos más importantes de Bolivia: se descubrieron muros enterrados al norte de El Fuerte, que forman parte de terrazas que le darían a la piedra gigante la apariencia escalonada o piramidal en cuya cúspide está la piedra sagrada.

La noticia la dieron a conocer desde el Centro de Investigaciones Arqueológicas de Samaipata, a través de su directora, Karina Mariaca, y del arqueólogo Luis Callisaya.

Para Callisaya, este es un descubrimiento importante, ya que confirma que la fisonomía o arquitectura de las terrazas fue decorada con puertas ciegas. “De acuerdo a los estudios etnohistóricos la usaron los incas y otras culturas de los valles y amazónicas del Perú, para que los chamanes hagan viajes a sus mundos surreales por medio de la ingestión de alucinógenos”, informó Callisaya.

El muro descubierto está hecho de piedras semicanteadas y la puerta mide 85 cm de ancho.

Para los investigadores que hicieron el trabajo, este hallazgo cambia las teorías sobre el uso de las terrazas que separan la zona de la plaza y las residencias de chamanes y oráculos que hacían servicio al lado de piedra esculpida más grande del mundo.

Mejoras

Callisaya, arqueólogo que está afincado en Samaipata hace años, espera que con este descubrimiento se mejore la preservación de El Fuerte, que es considerada la piedra tallada más grande del mundo. “Lastimosamente no hemos venido teniendo el apoyo en cuanto a seguimiento de lo que sucede en El Fuerte, esta roca presenta cada vez un mayor desgaste, y según estudios que hemos venido realizando, si no se le hace un mejor cuidado, en 15 años la mayoría de las figuras esculpidas en su superficie habrán desaparecido”, señaló Callisaya, quien agregó que desde hace tiempo ha recomendado a un equipo de arqueólogos españoles para que vean El Fuerte y hagan los diagnósticos y digan lo que se necesita para salvarlo, pero no ha recibido respuestas del Ministerio de Culturas.

