Esposa de militar: ‘me amenazó y me dijo que diga que me había caído’ (Video)

Vestida con jeans, una camisa a rayas, gafas y una gorra con la que cubre la herida de 10 puntos que su expareja le dejó, Karina L., la mujer que hizo pública la acusación de agresión contra su expareja, visitó EL DEBER para relatar lo ocurrido y hacer público su pedido de justicia.

_Usted denuncia una agresión de su pareja pero también que fue arrestada cuando fue a sentar la denuncia. ¿Qué ocurrió exactamente?

El día que sucedió este hecho, el domingo a las 2:00, vino la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen a mi departamento y nos dijo que los dos, tanto mi pareja y yo, estábamos en calidad de arrestados. Ese rato mi pareja me amenazó y me dijo que no diga nada, que diga que me había caído.

_¿Cómo se hizo el tajo en la frente?

Estábamos en medio de una discusión y el empezó a agredirme y a maltratarme. Yo logré soltarme y le dije que me quiero ir. Él me empujó, yo agarré su uniforme y estaba por botarlo por el balcón del departamento. Me agarró el cuello con el antebrazo derecho, me elevó y yo dejé de pisar el suelo. Me arrastró como dos metros y estuve a punto de perder el conocimiento, luego me empujó contra el suelo y ahí perdí el conocimiento. Cuando me levantó, me sacudió y me dijo ‘reaccioná, reaccioná’. Había un charco de sangre y él lo limpió, me acorraló en la esquina para que no pueda salir ni llamar a nadie.

_¿Cuántos puntos le hicieron en la cabeza?

Son 10 puntos, la herida es profunda porque se llegó a ver el cráneo. Me dieron 14 días de impedimento.

_¿Sufre dolores o tiene algún tipo de secuela?

Tengo dolores de cabeza, vómitos y se me nubla mucho la visión. Tengo sensaciones que no son normales.

_¿Hace cuánto que convive con él y cómo iniciaron las agresiones?

Estamos juntos hace un año y tres meses. En alguna oportunidad, cerca de la zona de Muyurina, en Cochabamba, donde hay un río, él me empujó al vacío y me dijo que fue sin querer. De lo verbal pasó a los manotazos y luego a grandes cosas e insultos más fuertes. Cuando él me lastimaba yo trataba de defenderme, esto fue lo último y lo más grave.

_¿Qué le pide usted a la Policía?

Que me ayuden, que no lo encubran. Pido que se tomen cartas en el asunto y se traslade el caso a Santa Cruz.

EL DEBER