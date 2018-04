Estas son las primeras fotografías hechas con el OnePlus 6

Cada vez que Pete Lau, CEO de OnePlus, comparte nuevas fotografías en weibo suele coincidir con el próximo lanzamiento de un nuevo teléfono de la marca. Todos sabemos que en menos de un mes debería presentarse el nuevo tope de gama de los chinos, por lo que estas podrían ser las primeras fotografías hechas con el OnePlus 6, pese a que el directivo ni desmiente ni confirma tal apreciación.

Una foto promocional del OnePlus 6 filtrada durante el fin de semana reveló que el móvil cuenta con una configuración de cámara dual de 20 megapíxeles + 16 megapíxeles. El OnePlus 5T del año pasado también presenta la misma configuración de cámara por lo que no podemos esperar que este componente sea el más revolucionario del nuevo teléfono.

No obstante, es de esperar que, aunque no haya detalles disponibles, la cámara el OnePlus 6 presente algunas características mejoradas en comparación con el mismo apartado multimedia del OnePlus 5T. Probablemente, aunque no ponemos la mano en el fuego, podrían incluir tecnología de inteligencia artificial, algo que casi todos los fabricantes de smartphones Android comienzan a hacer para mejorar las imágenes capturadas con las cámaras de estos móviles. Lamentablemente por el momento no hay pistas sobre ello y tendremos que esperar a la presentación del OnePlus 6 para comprobarlo.

Ejemplos de fotografías hechas con el OnePlus 6

Las nuevas imágenes que se tomaron en Stanford, California; y se trata de imágenes capturadas en un día soleado, es decir, con condiciones lumínicas óptimas. Las mismas muestran un paisaje urbano así como diferentes estructuras con gran calidad de detalles y una exposición natural, sin zonas quemadas ni áreas subexpuestas. Estos ejemplos de fotografías del OnePlus 6 revelan que la cámara del smartphone puede capturar fotos detalladas y perfectas en condiciones de luz óptimas, pero por el momento no hay forma de ver ejemplos de fotos en condiciones menos favorables.

Una de las fotos muestra el efecto bokeh que podremos disfrutar con la cámara dual del OnePlus 6. Para ello se ha realizado una fotografía en primer plano a una flor, quedando desenfocado el resto de plantas que componen la toma fotográfica. Uno de los principales usos de este modo fotográfico volverá a ser la captura de retratos.

Se espera que el móvil se presente a finales de la semana que viene, o a principios de mayo. entonces veremos muchos más ejemplos de fotografías realizadas con el nuevo buque insignia de OnePlus.

Fuente > Weibo

Fuente: movilzona.es