Evo dice que derecho a la Madre Tierra es el más importante y pide a la ONU garantizarlo

Presidente, Evo Morales en NNUU . Foto: Captura ABI

La Paz, 16 de abril (ANF).- El presidente Evo Morales manifestó este lunes, durante su intervención en el XVII Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas en Nueva York, que el derecho más importante de todos es el derecho a la “Madre Tierra” y abogó para que sea reconocido a través del organismo internacional.

“Si queremos salvar a la humanidad (…) ojalá podamos plantear a las Naciones Unidas el derecho a la Madre Tierra”, dijo el Mandatario.

En ese sentido, dijo: “Quisiera pedir mediante la hermana presidenta del Foro y a todos los delegados y delegadas, asumamos una responsabilidad como un movimiento social ante Naciones Unidas para garantizar el derecho a la Madre Tierra, si no garantizamos el derecho a la Madre Tierra no podemos garantizar el derecho a la vida (…) si no garantizamos el derecho a la Madre Tierra, imposible garantizar la vida de las futuras generaciones”, declaró.

Recordó que hace más de 60 años las Naciones Unidas reconocieron los derechos políticos, sociales y económicos de la humanidad, y señaló que ya es hora de reconocer el derecho de la Madre Tierra que “es el más importante de todos”.

Fuente: noticiasfides.com